***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 1 Temmuz 2022 – 30 Eylül 2022 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 3 Kasım 2022 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler3. Çeyrek01/07/2022 30/09/2022 03/11/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1069647BIST