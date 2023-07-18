***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim
18.07.2023 19:15
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 1 Nisan 2023 - 30 Haziran 2023 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 17 Ağustos 2023 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
01/01/2023 31/03/2023 09/05/2023
2. Çeyrek
01/04/2023 30/06/2023 17/08/2023
3. Çeyrek
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173266
BIST
'
18:006.365
En Düşük
|Değişim
|: -3,57%
|| -235,46
|Açılış
|: 6.637
|
|Önceki Kapanış
|: 6.600
|
6.363
En Yüksek
6.662
18:0026,9130
En Yüksek
|Değişim
|: 2,20%
|| 0,5793
|Açılış
|: 27,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 26,5500
|
27,2331
En Düşük
26,2687
18:0030,2699
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,6829
|Açılış
|: 30,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7500
|
30,6651
En Düşük
29,5027
18:001.709,06
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 54,03
|Açılış
|: 1.709,85
|
|Önceki Kapanış
|: 1.655,03
|
1.718,64
En Düşük
1.651,11
BIST En Aktif Hisseler18:00
|LINK
|69,85
|45.080.688
|% 10,00
|
|RYSAS
|27,94
|53.239.938
|% 10,00
|
|YEOTK
|119,90
|686.901.661
|% 10,00
|
|POLTK
|4.147,00
|55.697.914
|% 10,00
|
|VBTYZ
|57,75
|67.422.180
|% 10,00
|
|AVHOL
|123,30
|31.653.908
|% -10,00
|
|ISATR
|360.000,00
|360.000
|% -10,00
|
|VKING
|39,52
|23.035.808
|% -9,98
|
|VKFYO
|32,48
|11.081.641
|% -9,98
|
|VANGD
|14,18
|13.918.161
|% -9,97
|
|THYAO
|214,00
|10.562.072.373
|% -2,19
|
|ASELS
|69,50
|9.578.370.195
|% -6,08
|
|TCELL
|44,76
|6.251.729.147
|% 0,77
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|EKGYO
|8,28
|5.618.705.436
|% 0,36
|
|YKBNK
|12,90
|3.584.860.661
|% -6,66
|
|TTKOM
|21,70
|5.412.089.363
|% -4,15
|
|PETKM
|16,02
|3.800.201.357
|% -2,44
|
|ODAS
|8,10
|1.805.777.983
|% 0,12
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9161
|26,9216
|% 2,23
|
|Euro
|30,2023
|30,2594
|% 2,27
|
|Sterlin
|34,9911
|35,1665
|% 1,96
|
|Frank
|31,2244
|31,4125
|% 2,43
|
|Riyal
|7,1538
|7,1897
|% 2,21
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.977
|1.978
|22,26
|
|Altın Gr.
|1.710
|1.710
|54,82
|
|Cumhuriyet
|11.565
|11.739
|512,00
|
|Tam
|11.164
|11.451
|500,00
|
|Yarım
|5.582
|5.752
|251,00
|
|Çeyrek
|2.800
|2.876
|126,00
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,05
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|21,64
|21,66
|0,62
|
|B. Petrol
|79,80
|79,80
|1,29
|
Seans Raporu
18:00
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17:59
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GARAN, AKBNK, YKBNK
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17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -193, 71 kaybederek (% -3.27 ) 5, 732
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