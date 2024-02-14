***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 1 Ocak 2023 - 31 Aralık 2023 dönemine ilişkin finansal sonuçlarının 20 Mart 2024 tarihinde Borsa İstanbul seans kapanışı sonrasında kamuya açıklanması planlanmaktadır.Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek01/01/2023 31/03/2023 09/05/20232. Çeyrek01/04/2023 30/06/2023 17/08/20233. Çeyrek01/07/2023 30/09/2023 07/11/2023Yıllık01/01/2023 31/12/2023 20/03/2024http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249528BIST