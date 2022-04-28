***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararı ve Davet DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 28.04.2022Genel Kurul Tarihi 16.06.2022Genel Kurul Saati 12:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması4 - 2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması6 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9., 17. ve 19. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması7 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının 2021 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1'ini aşmayacak şekilde tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması10 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması12 - 2021 faaliyet yılına ilişkin 2021 mali yılı net dönem karının %25'inin dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2021 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Duyurusu - Invitation.pdf - İlan MetniEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2021 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 16 Haziran 2022 günü saat 12.00'de "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul" adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024896BIST