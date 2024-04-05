***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme NotuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 04.04.2024Genel Kurul Tarihi 02.05.2024Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 01.05.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe MALTEPEAdres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Conference Hall, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması.2 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.3 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması.4 - 2023 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması.5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2023 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması.6 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 4. ve 6. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması.7 - 2023 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2024 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2024 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması ilgili mevzuat hükümleri uyarınca istifa veya sair sebeple boşalan yönetim kurulu üyeliklerine seçim yapılması ve görev sürelerinin tespitinin görüşülerek karara bağlanması.9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması.10 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2024 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması.11 - 2023 faaliyet yılına ilişkin 2023 mali yılı net dönem karından kar payı dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması.12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1. sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan 1.3.6 numaralı Kurumsal Yönetim İlkesi kapsamına giren işlemler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması.14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2023 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi.15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımKayıtlı Sermaye TavanıGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 Davet Duyurusu-invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, Şirketimizin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 2 Mayıs 2024 günü saat 10.30'da "Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul" adresinde yapılmasına ve toplantı gündeminin ekteki şekilde tespit edilmesine karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268984BIST