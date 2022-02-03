***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2021, 05.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIMTIS Holdings S.a.r.l. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve U.S. Securities and Exchange Commission'a da bildirildiği üzere, Şirketimize 2 Şubat 2022 tarihli bir mektup ve ekli Genel Kurul'un Toplantıya Çağrılması Talebine İlişkin İhbarname ulaşmıştır.Şirketimiz Genel Kurul sürecinde tabi olduğu mevzuat ve düzenlemeler kapsamında ilgili bildirim ve açıklamaları yapacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999114BIST