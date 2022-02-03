***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeHaber veya Söylentilere İlişkin AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2021, 05.01.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar3 Şubat 2022, 09:33'te yayınlanan açıklamamızda yer alan ek dosya revize edilmiştir.IMTIS Holdings S.a.r.l. tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu ve U.S. Securities and Exchange Commission'a da bildirildiği üzere, Şirketimize 2 Şubat 2022 tarihli bir mektup ve ekli Genel Kurul'un Toplantıya Çağrılması Talebine İlişkin İhbarname ulaşmıştır.Şirketimiz Genel Kurul sürecinde tabi olduğu mevzuat ve düzenlemeler kapsamında ilgili bildirim ve açıklamaları yapacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/999198BIST