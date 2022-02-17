***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor
17.02.2022 18:45
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.031.278 4.239.620
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-131.312 -31.145
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
22 -163.588 -37.230
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32.276 6.085
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
32 32.276 6.085
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-556.702 -652.279
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.410.295 29.352
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.494 -1.970
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
34 -65.494 -1.970
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
197.211 9.914
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.909.730 1.523.123
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
35 -1.712.519 -1.513.209
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.558.374 -368.959
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
35 -1.558.374 -368.959
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.185.074 -487.644
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-1.266.102 -589.856
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
81.028 102.212
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
32 -355.266 167.028
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-861.143 7.729
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
34 13.099 483
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-55.912 -5.957
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
35 311.675 72.684
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
237.015 92.089
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-688.014 -683.424
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.343.264 3.556.196
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
76 2.534
Ana Ortaklık Payları
4.343.188 3.553.662
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
5 18.628.665 11.860.555
Finansal Yatırımlar
55.330 701.973
Vadeli Mevduatlar
4.164 172.363
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
34 51.166 529.610
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
4.332.024 3.482.273
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
145.095 16.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 4.186.929 3.465.797
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.014.626 1.886.381
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 2.014.626 1.886.381
Diğer Alacaklar
331.333 254.109
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 331.333 254.109
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.180.236 972.052
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
9 1.180.236 972.052
Türev Araçlar
35 2.131.070 917.437
Stoklar
10 260.535 203.715
Peşin Ödenmiş Giderler
271.595 211.798
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6.965 37.833
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 264.630 173.965
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
196.019 6.918
Diğer Dönen Varlıklar
110.173 86.161
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
0 11.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
25 110.173 74.641
ARA TOPLAM
29.511.606 20.583.372
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
29.511.606 20.583.372
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
1.376.645 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
34 1.376.645 0
Ticari Alacaklar
256.442 222.451
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 256.442 222.451
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
137.559 75.717
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
7 137.559 75.717
Diğer Alacaklar
162.980 151.249
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 162.980 151.249
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
67.505 128.114
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
9 67.505 128.114
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
12 678.584 103.926
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
13 16.588 13.675
Maddi Duran Varlıklar
14 18.002.779 13.902.730
Tesis, Makine ve Cihazlar
15.510.759 11.832.295
Diğer Maddi Duran Varlıklar
2.492.020 2.070.435
Kullanım Hakkı Varlıkları
16 2.983.648 2.380.174
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15 14.661.779 12.367.784
Şerefiye
17 48.421 40.010
Lisanslar
5.289.996 4.935.530
Bilgisayar Yazılımları
5.429.486 4.531.633
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.893.876 2.860.611
Peşin Ödenmiş Giderler
1.009.586 702.499
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
347 460
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
11 1.009.239 702.039
Ertelenmiş Vergi Varlığı
32 1.799.612 836.608
Diğer Duran Varlıklar
17.330 30.094
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
41.171.037 30.915.021
TOPLAM VARLIKLAR
70.682.643 51.498.393
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
36 4.762.578 3.129.709
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
37 907.138 124.717
Banka Kredileri
762.613 55.902
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
42.587 17.949
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
101.938 50.866
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
3.855.440 3.004.992
Banka Kredileri
3.004.972 2.445.768
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
850.468 559.224
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
4.085.835 2.103.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
36 4.085.835 2.103.028
Banka Kredileri
3.340.237 1.692.415
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
745.598 410.613
Ticari Borçlar
5.037.635 3.705.515
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
61.110 36.269
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 4.976.525 3.669.246
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
22 140.630 113.529
Diğer Borçlar
1.606.940 1.192.870
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4.046 4.086
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 1.602.894 1.188.784
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
459.289 315.070
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
23 459.289 315.070
Türev Araçlar
35 71.325 119.111
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
111.136 116.921
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18.102 11.074
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
11 93.034 105.847
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
32 241.686 134.175
Kısa Vadeli Karşılıklar
573.662 630.288
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
20 506.641 376.655
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
20 67.021 253.633
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
630 5.046
ARA TOPLAM
17.091.346 11.565.262
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
17.091.346 11.565.262
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
36 27.929.720 16.353.685
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
37 54.749 47.628
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
54.749 47.628
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
27.874.971 16.306.057
Banka Kredileri
13.356.013 7.930.897
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
1.958.061 1.474.085
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
12.560.897 6.901.075
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
170.445 164.764
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
23 170.445 164.764
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
5.838 22.180
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.139 11.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
4.699 10.459
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.230.410 793.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
22 614.613 381.923
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
20 615.797 411.931
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
32 928.554 1.337.831
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
25 764.058 475.879
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
31.029.025 19.148.193
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
48.120.371 30.713.455
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
22.562.025 20.784.767
Ödenmiş Sermaye
26 2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
26 -128.057 -147.914
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
26 269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-225.892 -94.684
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.892 -94.684
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.892 -94.684
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.165.727 -609.025
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.036.379 487.227
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.595.923 -490.523
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-9.746 -151.045
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
35 -1.586.177 -339.478
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-50.410 1.985
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-50.410 1.985
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-1.555.773 -607.714
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
26 3.612.388 3.009.025
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
26 13.202.920 12.154.984
Net Dönem Karı veya Zararı
5.031.098 4.237.086
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
247 171
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
22.562.272 20.784.938
TOPLAM KAYNAKLAR
70.682.643 51.498.393
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
27 34.906.646 28.272.751
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
1.013.896 830.987
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
27 1.013.896 830.987
TOPLAM HASILAT
35.920.542 29.103.738
Satışların Maliyeti
27 -24.940.126 -20.161.096
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-289.848 -174.963
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
27 -289.848 -174.963
TOPLAM MALİYETLER
-25.229.974 -20.336.059
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.966.520 8.111.655
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
724.048 656.024
BRÜT KAR (ZARAR)
10.690.568 8.767.679
Genel Yönetim Giderleri
28 -919.023 -749.612
Pazarlama Giderleri
28 -1.778.483 -1.372.953
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
29 7.077.695 2.180.626
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
29 -668.076 -637.256
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
14.402.681 8.188.484
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
30 464.116 167.835
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
30 0 -31.538
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-271.162 -349.595
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
90.090 -13.775
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
14.685.725 7.961.411
Finansman Gelirleri
31 3.051.082 1.788.578
Finansman Giderleri
31 -13.195.713 -5.123.176
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.541.094 4.626.813
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
490.184 -387.193
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
32 -681.513 -724.688
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
32 1.171.697 337.495
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
5.031.278 4.239.620
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
5.031.278 4.239.620
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
180 2.534
Ana Ortaklık Payları
5.031.098 4.237.086
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 2,30000000 1,94000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
21.171.108 14.087.694
Dönem Karı (Zararı)
5.031.278 4.239.620
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
5.031.278 4.239.620
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
19.446.607 10.838.507
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13-14-15-16 7.252.075 5.952.134
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
14-15 39.838 22.645
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.247.427 1.230.295
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
739.943 901.530
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
13.281.421 4.384.197
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-2.401.053 -2.016.859
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
35 -2.401.053 -2.016.859
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
-90.090 13.775
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
32 -490.184 387.193
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-109.489 -23.950
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 1.387
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-23.281 -13.840
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-1.944.725 302.437
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 -998.377 -629.754
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
7 -200.765 429.950
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
8 16.703 450.152
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-148.573 -156.459
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -56.820 -25.316
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
11 -71.359 -6.227
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5-6 11.333 506.303
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
149.900 47.536
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8 438.011 124.521
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
11 -22.127 82.254
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.062.651 -520.523
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
25 -32.024 31.798
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
25 -1.030.627 -552.321
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
22.533.160 15.380.564
Ödenen Faiz
-1.822.815 -1.653.675
Alınan Faiz
1.223.866 994.899
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-763.103 -634.094
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-10.361.547 -7.775.535
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
3 -86.703 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 1.229
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-484.568 -76.000
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
693.322 976.576
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-1.035.421 -972.188
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
190.153 99.843
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-9.582.534 -7.280.358
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -5.568.300 -3.904.443
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
15 -4.014.234 -3.375.915
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-294.191 -501.339
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-294.191 -501.339
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
238.395 -23.298
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-3.942.240 -4.267.813
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -9.994
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 -9.994
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
13.225.494 23.478.188
Kredilerden Nakit Girişleri
39 13.033.337 22.983.201
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
39 192.157 494.987
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.638.306 -26.810.410
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.496.149 -26.354.532
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-142.157 -455.878
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
39 -1.649.046 -1.302.335
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.403.609 2.085.585
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.718.061 -866.650
Ödenen Temettüler
-2.565.930 -838.246
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -3.951
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.867.321 2.044.346
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
-107.995 -422.506
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.759.326 1.621.840
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 11.860.555 10.238.715
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 18.619.881 11.860.555
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944
Transferler
235.920 3.010.567 -3.246.487 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.145 0 0 0 0 0 0 0 0 37.081 0 -296.275 0 3.957 0 -1.487 0 0 -395.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.237.086 0 3.553.662 2.534 3.556.196
Dönem Karı (Zararı)
4.237.086 4.237.086 2.534 4.239.620
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -31.145 37.081 -296.275 3.957 -1.487 -395.555 -683.424 0 -683.424
Sermaye Arttır 0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
6.232 -811.622 -805.390 -32.856 -838.246
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-9.994 -9.994 0 -9.994
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 -5.962 -5.962
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938
Transferler
603.363 3.633.723 -4.237.086 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-131.208 1.549.152 0 -1.246.699 141.299 -52.395 -948.059