***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)5.031.278 4.239.620DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-131.312 -31.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -163.588 -37.230Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32.276 6.085Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi32 32.276 6.085Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-556.702 -652.279Yabancı Para Çevrim Farkları2.410.295 29.352Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-65.494 -1.970Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)34 -65.494 -1.970Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)197.211 9.914Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)1.909.730 1.523.123Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri35 -1.712.519 -1.513.209Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.558.374 -368.959Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)35 -1.558.374 -368.959Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-1.185.074 -487.644Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-1.266.102 -589.856Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri81.028 102.212Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler32 -355.266 167.028Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-861.143 7.729Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi34 13.099 483Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-55.912 -5.957Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi35 311.675 72.684Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi237.015 92.089DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-688.014 -683.424TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.343.264 3.556.196Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar76 2.534Ana Ortaklık Payları4.343.188 3.553.662Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 18.628.665 11.860.555Finansal Yatırımlar55.330 701.973Vadeli Mevduatlar4.164 172.363Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar34 51.166 529.610İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar4.332.024 3.482.273İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar145.095 16.476İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 4.186.929 3.465.797Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.014.626 1.886.381Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 2.014.626 1.886.381Diğer Alacaklar331.333 254.109İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 331.333 254.109Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.180.236 972.052Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları9 1.180.236 972.052Türev Araçlar35 2.131.070 917.437Stoklar10 260.535 203.715Peşin Ödenmiş Giderler271.595 211.798İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler6.965 37.833İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 264.630 173.965Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar196.019 6.918Diğer Dönen Varlıklar110.173 86.161İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar0 11.520İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar25 110.173 74.641ARA TOPLAM29.511.606 20.583.372TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR29.511.606 20.583.372DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar1.376.645 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar34 1.376.645 0Ticari Alacaklar256.442 222.451İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 256.442 222.451Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar137.559 75.717Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar7 137.559 75.717Diğer Alacaklar162.980 151.249İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 162.980 151.249Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar67.505 128.114Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları9 67.505 128.114Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar12 678.584 103.926Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller13 16.588 13.675Maddi Duran Varlıklar14 18.002.779 13.902.730Tesis, Makine ve Cihazlar15.510.759 11.832.295Diğer Maddi Duran Varlıklar2.492.020 2.070.435Kullanım Hakkı Varlıkları16 2.983.648 2.380.174Maddi Olmayan Duran Varlıklar15 14.661.779 12.367.784Şerefiye17 48.421 40.010Lisanslar5.289.996 4.935.530Bilgisayar Yazılımları5.429.486 4.531.633Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar3.893.876 2.860.611Peşin Ödenmiş Giderler1.009.586 702.499İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler347 460İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler11 1.009.239 702.039Ertelenmiş Vergi Varlığı32 1.799.612 836.608Diğer Duran Varlıklar17.330 30.094TOPLAM DURAN VARLIKLAR41.171.037 30.915.021TOPLAM VARLIKLAR70.682.643 51.498.393KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar36 4.762.578 3.129.709İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar37 907.138 124.717Banka Kredileri762.613 55.902Kiralama İşlemlerinden Borçlar42.587 17.949İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları101.938 50.866İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.855.440 3.004.992Banka Kredileri3.004.972 2.445.768Kiralama İşlemlerinden Borçlar850.468 559.224İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları4.085.835 2.103.028İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları36 4.085.835 2.103.028Banka Kredileri3.340.237 1.692.415İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları745.598 410.613Ticari Borçlar5.037.635 3.705.515İlişkili Taraflara Ticari Borçlar61.110 36.269İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 4.976.525 3.669.246Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar22 140.630 113.529Diğer Borçlar1.606.940 1.192.870İlişkili Taraflara Diğer Borçlar4.046 4.086İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 1.602.894 1.188.784Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler459.289 315.070Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri23 459.289 315.070Türev Araçlar35 71.325 119.111Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)111.136 116.921İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18.102 11.074İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)11 93.034 105.847Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü32 241.686 134.175Kısa Vadeli Karşılıklar573.662 630.288Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar20 506.641 376.655Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar20 67.021 253.633Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler630 5.046ARA TOPLAM17.091.346 11.565.262TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.091.346 11.565.262UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar36 27.929.720 16.353.685İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar37 54.749 47.628Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar54.749 47.628İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar27.874.971 16.306.057Banka Kredileri13.356.013 7.930.897Kiralama İşlemlerinden Borçlar1.958.061 1.474.085İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları12.560.897 6.901.075Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler170.445 164.764Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri23 170.445 164.764Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)5.838 22.180İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.139 11.721İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)4.699 10.459Uzun Vadeli Karşılıklar1.230.410 793.854Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar22 614.613 381.923Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar20 615.797 411.931Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü32 928.554 1.337.831Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler25 764.058 475.879TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER31.029.025 19.148.193TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER48.120.371 30.713.455ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar22.562.025 20.784.767Ödenmiş Sermaye26 2.200.000 2.200.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları35.026 35.026Geri Alınmış Paylar (-)26 -128.057 -147.914Paylara İlişkin Primler (İskontolar)26 269 269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-225.892 -94.684Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-225.892 -94.684Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-225.892 -94.684Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.165.727 -609.025Yabancı Para Çevrim Farkları2.036.379 487.227Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.595.923 -490.523Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-9.746 -151.045Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)35 -1.586.177 -339.478Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-50.410 1.985Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-50.410 1.985Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-1.555.773 -607.714Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler26 3.612.388 3.009.025Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları26 13.202.920 12.154.984Net Dönem Karı veya Zararı5.031.098 4.237.086Kontrol Gücü Olmayan Paylar247 171TOPLAM ÖZKAYNAKLAR22.562.272 20.784.938TOPLAM KAYNAKLAR70.682.643 51.498.393Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat27 34.906.646 28.272.751Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı1.013.896 830.987Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler27 1.013.896 830.987TOPLAM HASILAT35.920.542 29.103.738Satışların Maliyeti27 -24.940.126 -20.161.096Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-289.848 -174.963Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler27 -289.848 -174.963TOPLAM MALİYETLER-25.229.974 -20.336.059TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)9.966.520 8.111.655FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)724.048 656.024BRÜT KAR (ZARAR)10.690.568 8.767.679Genel Yönetim Giderleri28 -919.023 -749.612Pazarlama Giderleri28 -1.778.483 -1.372.953Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler29 7.077.695 2.180.626Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler29 -668.076 -637.256ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)14.402.681 8.188.484Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler30 464.116 167.835Yatırım Faaliyetlerinden Giderler30 0 -31.538TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-271.162 -349.595Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar90.090 -13.775FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)14.685.725 7.961.411Finansman Gelirleri31 3.051.082 1.788.578Finansman Giderleri31 -13.195.713 -5.123.176SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)4.541.094 4.626.813Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri490.184 -387.193Dönem Vergi (Gideri) Geliri32 -681.513 -724.688Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri32 1.171.697 337.495SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)5.031.278 4.239.620DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0DÖNEM KARI (ZARARI)5.031.278 4.239.620Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar180 2.534Ana Ortaklık Payları5.031.098 4.237.086Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 33 2,30000000 1,94000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21.171.108 14.087.694Dönem Karı (Zararı)5.031.278 4.239.620Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)5.031.278 4.239.620Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler19.446.607 10.838.507Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13-14-15-16 7.252.075 5.952.134Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler14-15 39.838 22.645Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.247.427 1.230.295Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler739.943 901.530Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler13.281.421 4.384.197Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-2.401.053 -2.016.859Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler35 -2.401.053 -2.016.859Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-90.090 13.775Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler32 -490.184 387.193Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-109.489 -23.950Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 1.387Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-23.281 -13.840İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-1.944.725 302.437Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 -998.377 -629.754Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)7 -200.765 429.950Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 16.703 450.152Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-148.573 -156.459Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler10 -56.820 -25.316Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)11 -71.359 -6.227Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler5-6 11.333 506.303Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler149.900 47.536Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8 438.011 124.521Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)11 -22.127 82.254İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.062.651 -520.523Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)25 -32.024 31.798Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)25 -1.030.627 -552.321Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.533.160 15.380.564Ödenen Faiz-1.822.815 -1.653.675Alınan Faiz1.223.866 994.899Vergi İadeleri (Ödemeleri)-763.103 -634.094YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.361.547 -7.775.535Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları3 -86.703 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 1.229İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-484.568 -76.000Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri693.322 976.576Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-1.035.421 -972.188Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri190.153 99.843Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.582.534 -7.280.358Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -5.568.300 -3.904.443Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları15 -4.014.234 -3.375.915Verilen Nakit Avans ve Borçlar-294.191 -501.339Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-294.191 -501.339Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)238.395 -23.298FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.942.240 -4.267.813İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 -9.994İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 -9.994Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri13.225.494 23.478.188Kredilerden Nakit Girişleri39 13.033.337 22.983.201İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri39 192.157 494.987Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.638.306 -26.810.410Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.496.149 -26.354.532İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-142.157 -455.878Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları39 -1.649.046 -1.302.335Türev Araçlardan Nakit Girişleri1.403.609 2.085.585Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.718.061 -866.650Ödenen Temettüler-2.565.930 -838.246Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -3.951YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.867.321 2.044.346Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi-107.995 -422.506NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)6.759.326 1.621.840DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 11.860.555 10.238.715DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 18.619.881 11.860.555Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -144.152 0 269 0 0 0 0 0 0 -63.539 0 0 0 0 0 0 0 0 450.146 0 -43.203 0 -155.002 0 3.472 0 0 -212.159 0 0 0 0 0 2.773.105 0 0 0 9.956.039 3.246.487 0 18.046.489 36.455 18.082.944Transferler235.920 3.010.567 -3.246.487 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.145 0 0 0 0 0 0 0 0 37.081 0 -296.275 0 3.957 0 -1.487 0 0 -395.555 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.237.086 0 3.553.662 2.534 3.556.196Dönem Karı (Zararı)4.237.086 4.237.086 2.534 4.239.620Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 -31.145 37.081 -296.275 3.957 -1.487 -395.555 -683.424 0 -683.424Sermaye Arttır 0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları6.232 -811.622 -805.390 -32.856 -838.246Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)-9.994 -9.994 0 -9.994Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 -5.962 -5.962Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938Transferler603.363 3.633.723 -4.237.086 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-131.208 1.549.152 0 -1.246.699 141.299 -52.395 -948.059