***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor
18.08.2022 18:46
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.661.092 2.217.455 1.858.182 1.112.542
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-140.883 -182.975 -155.381 -27.387
Yabancı Para Çevrim Farkları
916.067 620.550 803.608 226.088
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-212.873 270 -225.373 2.433
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-212.873 270 -225.373 2.433
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
282.411 111.651 93.833 -35.504
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
359.879 933.137 119.062 255.160
Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
-77.468 -821.486 -25.229 -290.664
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-655.270 -334.123 -328.905 -145.958
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-655.270 -334.123 -328.905 -145.958
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-151.881 -555.963 -110.400 -36.224
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)
-167.195 -604.450 -88.046 -31.673
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri
15.314 48.487 -22.354 -4.551
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-319.337 -25.360 -388.144 -38.222
Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi
-458.314 -180.993 -498.084 -81.229
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
42.575 -53 45.075 -529
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-65.028 -22.329 -20.085 7.102
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
131.054 66.824 65.781 29.191
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
30.376 111.191 19.169 7.243
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-140.883 -182.975 -155.381 -27.387
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.520.209 2.034.480 1.702.801 1.085.155
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16 39 -32 15
Ana Ortaklık Payları
2.520.225 2.034.441 1.702.833 1.085.140
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
20 21.972.313 18.628.665
Finansal Yatırımlar
2.502.864 55.330
Vadeli Mevduatlar
0 4.164
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 2.501.608 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 1.256 51.166
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
6.136.690 4.332.024
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
194.561 175.170
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5.942.129 4.156.854
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
2.396.402 2.014.626
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
2.396.402 2.014.626
Diğer Alacaklar
518.240 331.333
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
518.240 331.333
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
1.338.351 1.180.236
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
1.338.351 1.180.236
Türev Araçlar
16 2.457.877 2.131.070
Stoklar
378.920 260.535
Peşin Ödenmiş Giderler
502.193 271.595
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
31.390 6.965
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
470.803 264.630
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
51.606 196.019
Diğer Dönen Varlıklar
270.757 110.173
İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
27 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
270.730 110.173
ARA TOPLAM
38.526.213 29.511.606
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.526.213 29.511.606
DURAN VARLIKLAR
Finansal Yatırımlar
2.195.553 1.376.645
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 167.403 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
19 2.028.150 1.376.645
Ticari Alacaklar
287.569 256.442
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
287.569 256.442
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
206.500 137.559
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
206.500 137.559
Diğer Alacaklar
267.648 162.980
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
267.648 162.980
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
54.405 67.505
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
54.405 67.505
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
13 993.313 678.584
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
21.518 16.588
Maddi Duran Varlıklar
5 19.394.577 18.002.779
Tesis, Makine ve Cihazlar
16.109.119 15.510.759
Diğer Maddi Duran Varlıklar
3.285.458 2.492.020
Kullanım Hakkı Varlıkları
7 3.210.904 2.983.648
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
6 15.644.334 14.661.779
Şerefiye
48.421 48.421
Lisanslar
5.238.878 5.289.996
Bilgisayar Yazılımları
6.041.903 5.429.486
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
4.315.132 3.893.876
Peşin Ödenmiş Giderler
1.718.694 1.009.586
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
329 347
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.718.365 1.009.239
Ertelenmiş Vergi Varlığı
2.001.376 1.799.612
Diğer Duran Varlıklar
22.546 17.330
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
46.018.937 41.171.037
TOPLAM VARLIKLAR
84.545.150 70.682.643
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
17 8.171.758 4.762.578
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
4 2.916.269 907.138
Banka Kredileri
2.502.554 762.613
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
211.991 42.587
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
201.724 101.938
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
5.255.489 3.855.440
Banka Kredileri
4.116.432 3.004.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
844.040 850.468
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
295.017 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.052.514 4.085.835
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
17 5.052.514 4.085.835
Banka Kredileri
4.154.918 3.340.237
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
897.596 745.598
Ticari Borçlar
4.552.839 5.037.635
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
59.399 61.110
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
4.493.440 4.976.525
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
175.032 140.630
Diğer Borçlar
2.906.534 1.606.940
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
540.633 4.046
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.365.901 1.602.894
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
589.110 459.289
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
589.110 459.289
Türev Araçlar
16 48.943 71.325
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
131.675 111.136
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
16.739 18.102
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
114.936 93.034
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
156.485 241.686
Kısa Vadeli Karşılıklar
388.950 573.662
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
362.061 506.641
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
26.889 67.021
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
934 630
ARA TOPLAM
22.174.774 17.091.346
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
22.174.774 17.091.346
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
17 35.010.363 27.929.720
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
4 64.659 54.749
Banka Kredileri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
64.659 54.749
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
34.945.704 27.874.971
Banka Kredileri
17.731.892 13.356.013
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
2.076.376 1.958.061
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
15.137.436 12.560.897
Ticari Borçlar
348 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
348 0
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
201.510 170.445
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri
201.510 170.445
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.655 5.838
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
0 1.139
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3.655 4.699
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.477.360 1.230.410
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
751.170 614.613
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
726.190 615.797
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
1.090.560 928.554
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
752.518 764.058
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
38.536.314 31.029.025
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
60.711.088 48.120.371
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
23.834.029 22.562.025
Ödenmiş Sermaye
2.200.000 2.200.000
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
35.026 35.026
Geri Alınmış Paylar (-)
-118.399 -128.057
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
269 269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-225.996 -225.892
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.996 -225.892
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-225.996 -225.892
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.306.610 -1.165.727
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.494.132 2.036.379
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-1.902.756 -1.595.923
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
207.637 -9.746
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.110.393 -1.586.177
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
-220.708 -50.410
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
-220.708 -50.410
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler
-1.677.278 -1.555.773
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
3.798.204 3.612.388
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
16.790.427 13.202.920
Net Dönem Karı veya Zararı
2.661.108 5.031.098
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
33 247
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
23.834.062 22.562.272
TOPLAM KAYNAKLAR
84.545.150 70.682.643
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
15 22.459.250 15.934.802 12.093.811 8.321.285
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
712.822 439.992 383.245 226.997
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler
15 712.822 439.992 383.245 226.997
TOPLAM HASILAT
23.172.072 16.374.794 12.477.056 8.548.282
Satışların Maliyeti
-16.246.325 -11.580.713 -8.772.998 -6.068.236
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
-239.228 -125.230 -134.513 -68.774
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler
-239.228 -125.230 -134.513 -68.774
TOPLAM MALİYETLER
-16.485.553 -11.705.943 -8.907.511 -6.137.010
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
6.212.925 4.354.089 3.320.813 2.253.049
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
473.594 314.762 248.732 158.223
BRÜT KAR (ZARAR)
6.686.519 4.668.851 3.569.545 2.411.272
Genel Yönetim Giderleri
-651.810 -422.970 -348.143 -223.619
Pazarlama Giderleri
-1.116.612 -771.988 -575.875 -413.810
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
10 3.547.729 2.196.614 1.933.710 1.441.838
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
10 -190.496 -382.895 -70.613 -326.842
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
8.275.330 5.287.612 4.508.624 2.888.839
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
11 1.096.224 37.527 797.041 -13.172
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
11 0 -70.251 0 -22.656
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
-150.648 -100.362 -95.541 -50.831
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
-74.546 28.645 -51.103 10.906
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
9.146.360 5.183.171 5.159.021 2.813.086
Finansman Gelirleri
12 848.936 651.803 776.675 -721.315
Finansman Giderleri
12 -7.264.061 -3.509.619 -4.153.364 -1.215.476
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.731.235 2.325.355 1.782.332 876.295
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.143 -107.900 75.850 236.247
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-238.759 -387.313 -81.507 -224.135
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
168.616 279.413 157.357 460.382
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.661.092 2.217.455 1.858.182 1.112.542
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.661.092 2.217.455 1.858.182 1.112.542
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-16 39 -32 15
Ana Ortaklık Payları
2.661.108 2.217.416 1.858.214 1.112.527
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,22000000 1,02000000 0,85000000 0,51000000
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
8.255.618 6.904.179
Dönem Karı (Zararı)
2.661.092 2.217.455
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.661.092 2.217.455
Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
0 0
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
10.941.336 6.615.664
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
5-6-7 4.393.154 3.394.808
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
5-6 171.501 4.035
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
613.667 646.349
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
741.390 233.340
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
5.964.232 3.068.342
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.038.275 -777.875
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-617.774 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-420.501 -777.875
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
74.546 -28.645
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
70.143 107.900
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-39.153 -22.810
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-9.869 -9.780
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-4.405.383 -1.547.510
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.893.651 -799.152
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)
-464.075 161.913
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-165.481 -101.159
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
-146.430 -33.506
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-118.385 -202.692
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-267.000 -202.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-865.468 -21.695
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
160.886 69.112
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
85.879 63.417
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
18.356 1.797
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-750.014 -483.019
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-164.675 14.433
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-585.339 -497.452
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
9.197.045 7.285.609
Ödenen Faiz
-1.434.460 -813.535
Alınan Faiz
672.580 728.277
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-179.547 -296.172
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-8.410.315 -3.970.856
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
0 0
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 0
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-389.275 -105.758
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri
62.419 399.619
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-2.429.549 -218.743
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
72.288 72.309
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-5.058.269 -4.462.677
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -2.680.340 -2.463.999
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -2.377.929 -1.998.678
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
-672.821 450.136
Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar
-672.821 450.136
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
4.892 -105.742
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.448.793 -2.474.976
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
17.240.443 3.611.525
Kredilerden Nakit Girişleri
16.451.067 3.519.368
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
789.376 92.157
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.871.071 -4.411.236
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-11.943.576 -4.361.236
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-927.495 -50.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.050.792 -697.564
Türev Araçlardan Nakit Girişleri
1.219.147 605.790
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-1.088.934 -698.134
Ödenen Temettüler
0 -855.310
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
0 -30.047
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.294.096 458.347
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
20.725 114.254
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
3.314.821 572.601
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 18.619.881 11.860.555
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
20 21.934.702 12.433.156
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938
Transferler
389.015 3.848.071 -4.237.086 0 0
Toplam Kapsamlı Geli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439.557 0 -267.299 0 89.322 0 217 0 0 -444.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.217.416 0 2.034.441 39 2.034.480
Dönem Karı (Zararı)
2.217.416 2.217.416 39 2.217.455
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 439.557 -267.299 89.322 217 -444.772 -182.975 0 -182.975
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
19.857 -2.585.787 -2.565.930 0 -2.565.930
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 926.784 0 -606.777 0 -61.723 0 2.202 0 0 -1.052.486 0 0 0 0 0 3.398.040 0 0 0 13.417.268 2.217.416 0 20.253.278 210 20.253.488
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.892 0 0 0 0 0 0 0 0 2.036.379 0 -1.586.177 0 -9.746 0 -50.410 0 0 -1.555.773 0 0 0 0 0 3.612.388 0 0 0 13.202.920 5.031.098 0 22.562.025 247 22.562.272
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0 0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0 0
Diğer Düzeltmeler
0 0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.892 0 0 0 0 0 0 0 0 2.036.379 0 -1.586.177 0 -9.746 0 -50.410 0 0 -1.555.773 0 0 0 0 0 3.612.388 0 0 0 13.202.920 5.031.098 0 22.562.025 247 22.562.272
Transferler
185.816 4.845.282 -5.031.098 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 457.753 0 -524.216 217.383 -170.298 -121.505 2.661.108 2.520.225 -16 2.520.209
Dönem Karı (Zararı)
2.661.108 2.661.108 -16 2.661.092
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 457.753 -524.216 217.383 -170.298 -121.505 -140.883 0 -140.883
Sermaye Arttırımı
0 0
Sermaye Azaltımı
0 0
Sermaye Avansı
0 0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0 0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0 0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0 0
Kar Payları
9.658 -1.257.775 -1.248.117 -1.248.117
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0 0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
1 0 49 49
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-104 -247 -351
Dönem Sonu Bakiyeler
2.200.000 0 0 35.026 0 -118.399 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.996 0 0 0 0 0 0 0 0 2.494.132 0 -2.110.393 0 207.637 0 -220.708 0 0 -1.677.278 0 0 0 0 0 3.798.204 0 0 0 16.790.427 2.661.108 0 23.834.029 33 23.834.062
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056837
BIST