***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Holding Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.661.092 2.217.455 1.858.182 1.112.542DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi0 0 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar-140.883 -182.975 -155.381 -27.387Yabancı Para Çevrim Farkları916.067 620.550 803.608 226.088Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-212.873 270 -225.373 2.433Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-212.873 270 -225.373 2.433Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)282.411 111.651 93.833 -35.504Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)359.879 933.137 119.062 255.160Nakit Akış Riskinden Korunma İşlemindeki Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri-77.468 -821.486 -25.229 -290.664Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-655.270 -334.123 -328.905 -145.958Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-655.270 -334.123 -328.905 -145.958Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-151.881 -555.963 -110.400 -36.224Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişimden Kazançlar (Kayıplar)-167.195 -604.450 -88.046 -31.673Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklerin Yeniden Sınıflandırma Düzeltmeleri15.314 48.487 -22.354 -4.551Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-319.337 -25.360 -388.144 -38.222Yabancı Para Çevrim Farkları, Vergi Etkisi-458.314 -180.993 -498.084 -81.229Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi42.575 -53 45.075 -529Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-65.028 -22.329 -20.085 7.102Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi131.054 66.824 65.781 29.191Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi30.376 111.191 19.169 7.243DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-140.883 -182.975 -155.381 -27.387TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.520.209 2.034.480 1.702.801 1.085.155Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-16 39 -32 15Ana Ortaklık Payları2.520.225 2.034.441 1.702.833 1.085.140Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri20 21.972.313 18.628.665Finansal Yatırımlar2.502.864 55.330Vadeli Mevduatlar0 4.164Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar19 2.501.608 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar19 1.256 51.166İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar6.136.690 4.332.024İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar194.561 175.170İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5.942.129 4.156.854Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar2.396.402 2.014.626Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar2.396.402 2.014.626Diğer Alacaklar518.240 331.333İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar518.240 331.333Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar1.338.351 1.180.236Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları1.338.351 1.180.236Türev Araçlar16 2.457.877 2.131.070Stoklar378.920 260.535Peşin Ödenmiş Giderler502.193 271.595İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler31.390 6.965İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler470.803 264.630Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar51.606 196.019Diğer Dönen Varlıklar270.757 110.173İlişkili Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar27 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar270.730 110.173ARA TOPLAM38.526.213 29.511.606TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR38.526.213 29.511.606DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar2.195.553 1.376.645Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar19 167.403 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar19 2.028.150 1.376.645Ticari Alacaklar287.569 256.442İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar287.569 256.442Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar206.500 137.559Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar206.500 137.559Diğer Alacaklar267.648 162.980İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar267.648 162.980Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar54.405 67.505Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları54.405 67.505Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar13 993.313 678.584Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller21.518 16.588Maddi Duran Varlıklar5 19.394.577 18.002.779Tesis, Makine ve Cihazlar16.109.119 15.510.759Diğer Maddi Duran Varlıklar3.285.458 2.492.020Kullanım Hakkı Varlıkları7 3.210.904 2.983.648Maddi Olmayan Duran Varlıklar6 15.644.334 14.661.779Şerefiye48.421 48.421Lisanslar5.238.878 5.289.996Bilgisayar Yazılımları6.041.903 5.429.486Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.315.132 3.893.876Peşin Ödenmiş Giderler1.718.694 1.009.586İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler329 347İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler1.718.365 1.009.239Ertelenmiş Vergi Varlığı2.001.376 1.799.612Diğer Duran Varlıklar22.546 17.330TOPLAM DURAN VARLIKLAR46.018.937 41.171.037TOPLAM VARLIKLAR84.545.150 70.682.643KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar17 8.171.758 4.762.578İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4 2.916.269 907.138Banka Kredileri2.502.554 762.613Kiralama İşlemlerinden Borçlar211.991 42.587İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları201.724 101.938İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5.255.489 3.855.440Banka Kredileri4.116.432 3.004.972Kiralama İşlemlerinden Borçlar844.040 850.468İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları295.017 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5.052.514 4.085.835İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları17 5.052.514 4.085.835Banka Kredileri4.154.918 3.340.237İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları897.596 745.598Ticari Borçlar4.552.839 5.037.635İlişkili Taraflara Ticari Borçlar59.399 61.110İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar4.493.440 4.976.525Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar175.032 140.630Diğer Borçlar2.906.534 1.606.940İlişkili Taraflara Diğer Borçlar540.633 4.046İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar2.365.901 1.602.894Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler589.110 459.289Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri589.110 459.289Türev Araçlar16 48.943 71.325Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)131.675 111.136İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)16.739 18.102İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)114.936 93.034Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü156.485 241.686Kısa Vadeli Karşılıklar388.950 573.662Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar362.061 506.641Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar26.889 67.021Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler934 630ARA TOPLAM22.174.774 17.091.346TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.174.774 17.091.346UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar17 35.010.363 27.929.720İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 64.659 54.749Banka Kredileri0 0Kiralama İşlemlerinden Borçlar64.659 54.749İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar34.945.704 27.874.971Banka Kredileri17.731.892 13.356.013Kiralama İşlemlerinden Borçlar2.076.376 1.958.061İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları15.137.436 12.560.897Ticari Borçlar348 0İlişkili Taraflara Ticari Borçlar348 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler201.510 170.445Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Yükümlülükleri201.510 170.445Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.655 5.838İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)0 1.139İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3.655 4.699Uzun Vadeli Karşılıklar1.477.360 1.230.410Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar751.170 614.613Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar726.190 615.797Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü1.090.560 928.554Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler752.518 764.058TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER38.536.314 31.029.025TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER60.711.088 48.120.371ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar23.834.029 22.562.025Ödenmiş Sermaye2.200.000 2.200.000Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları35.026 35.026Geri Alınmış Paylar (-)-118.399 -128.057Paylara İlişkin Primler (İskontolar)269 269Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-225.996 -225.892Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-225.996 -225.892Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-225.996 -225.892Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-1.306.610 -1.165.727Yabancı Para Çevrim Farkları2.494.132 2.036.379Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-1.902.756 -1.595.923Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)207.637 -9.746Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-2.110.393 -1.586.177Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)-220.708 -50.410Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)-220.708 -50.410Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler-1.677.278 -1.555.773Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler3.798.204 3.612.388Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları16.790.427 13.202.920Net Dönem Karı veya Zararı2.661.108 5.031.098Kontrol Gücü Olmayan Paylar33 247TOPLAM ÖZKAYNAKLAR23.834.062 22.562.272TOPLAM KAYNAKLAR84.545.150 70.682.643Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat15 22.459.250 15.934.802 12.093.811 8.321.285Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı712.822 439.992 383.245 226.997Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Gelirler15 712.822 439.992 383.245 226.997TOPLAM HASILAT23.172.072 16.374.794 12.477.056 8.548.282Satışların Maliyeti-16.246.325 -11.580.713 -8.772.998 -6.068.236Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti-239.228 -125.230 -134.513 -68.774Finans Sektörü Faaliyetlerinden Diğer Giderler-239.228 -125.230 -134.513 -68.774TOPLAM MALİYETLER-16.485.553 -11.705.943 -8.907.511 -6.137.010TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)6.212.925 4.354.089 3.320.813 2.253.049FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)473.594 314.762 248.732 158.223BRÜT KAR (ZARAR)6.686.519 4.668.851 3.569.545 2.411.272Genel Yönetim Giderleri-651.810 -422.970 -348.143 -223.619Pazarlama Giderleri-1.116.612 -771.988 -575.875 -413.810Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler10 3.547.729 2.196.614 1.933.710 1.441.838Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler10 -190.496 -382.895 -70.613 -326.842ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)8.275.330 5.287.612 4.508.624 2.888.839Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler11 1.096.224 37.527 797.041 -13.172Yatırım Faaliyetlerinden Giderler11 0 -70.251 0 -22.656TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri-150.648 -100.362 -95.541 -50.831Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar-74.546 28.645 -51.103 10.906FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)9.146.360 5.183.171 5.159.021 2.813.086Finansman Gelirleri12 848.936 651.803 776.675 -721.315Finansman Giderleri12 -7.264.061 -3.509.619 -4.153.364 -1.215.476SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.731.235 2.325.355 1.782.332 876.295Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-70.143 -107.900 75.850 236.247Dönem Vergi (Gideri) Geliri-238.759 -387.313 -81.507 -224.135Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri168.616 279.413 157.357 460.382SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.661.092 2.217.455 1.858.182 1.112.542DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)0 0 0 0DÖNEM KARI (ZARARI)2.661.092 2.217.455 1.858.182 1.112.542Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar-16 39 -32 15Ana Ortaklık Payları2.661.108 2.217.416 1.858.214 1.112.527Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 1,22000000 1,02000000 0,85000000 0,51000000Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Durdurulan Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 0,00000000 0,00000000 0,00000000 0,00000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI8.255.618 6.904.179Dönem Karı (Zararı)2.661.092 2.217.455Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.661.092 2.217.455Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler10.941.336 6.615.664Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler5-6-7 4.393.154 3.394.808Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5-6 171.501 4.035Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler613.667 646.349Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler741.390 233.340Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler5.964.232 3.068.342Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.038.275 -777.875Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-617.774 0Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler-420.501 -777.875Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler74.546 -28.645Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler70.143 107.900Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-39.153 -22.810Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-9.869 -9.780İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-4.405.383 -1.547.510Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-1.893.651 -799.152Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklarda Azalış (Artış)-464.075 161.913Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-165.481 -101.159Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler-146.430 -33.506Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-118.385 -202.692Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-267.000 -202.526Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-865.468 -21.695Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler160.886 69.112Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler85.879 63.417Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)18.356 1.797İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-750.014 -483.019Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-164.675 14.433Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)-585.339 -497.452Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları9.197.045 7.285.609Ödenen Faiz-1.434.460 -813.535Alınan Faiz672.580 728.277Vergi İadeleri (Ödemeleri)-179.547 -296.172YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-8.410.315 -3.970.856Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 0İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri0 0İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları-389.275 -105.758Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri62.419 399.619Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları-2.429.549 -218.743Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri72.288 72.309Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-5.058.269 -4.462.677Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları5 -2.680.340 -2.463.999Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları6 -2.377.929 -1.998.678Verilen Nakit Avans ve Borçlar-672.821 450.136Verilen Diğer Nakit Avans ve Borçlar-672.821 450.136Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)4.892 -105.742FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.448.793 -2.474.976İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri17.240.443 3.611.525Kredilerden Nakit Girişleri16.451.067 3.519.368İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri789.376 92.157Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-12.871.071 -4.411.236Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-11.943.576 -4.361.236İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları Geri Ödemelerinden Nakit Çıkışları-927.495 -50.000Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.050.792 -697.564Türev Araçlardan Nakit Girişleri1.219.147 605.790Türev Araçlardan Nakit Çıkışları-1.088.934 -698.134Ödenen Temettüler0 -855.310Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 -30.047YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.294.096 458.347Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi20.725 114.254NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.314.821 572.601DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 18.619.881 11.860.555DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ20 21.934.702 12.433.156Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -147.914 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 487.227 0 -339.478 0 -151.045 0 1.985 0 0 -607.714 0 0 0 0 0 3.009.025 0 0 0 12.154.984 4.237.086 0 20.784.767 171 20.784.938Transferler389.015 3.848.071 -4.237.086 0 0Toplam Kapsamlı Geli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 439.557 0 -267.299 0 89.322 0 217 0 0 -444.772 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.217.416 0 2.034.441 39 2.034.480Dönem Karı (Zararı)2.217.416 2.217.416 39 2.217.455Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 439.557 -267.299 89.322 217 -444.772 -182.975 0 -182.975Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları19.857 -2.585.787 -2.565.930 0 -2.565.930Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0 0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -94.684 0 0 0 0 0 0 0 0 926.784 0 -606.777 0 -61.723 0 2.202 0 0 -1.052.486 0 0 0 0 0 3.398.040 0 0 0 13.417.268 2.217.416 0 20.253.278 210 20.253.488Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.892 0 0 0 0 0 0 0 0 2.036.379 0 -1.586.177 0 -9.746 0 -50.410 0 0 -1.555.773 0 0 0 0 0 3.612.388 0 0 0 13.202.920 5.031.098 0 22.562.025 247 22.562.272Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar2.200.000 0 0 35.026 0 -128.057 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.892 0 0 0 0 0 0 0 0 2.036.379 0 -1.586.177 0 -9.746 0 -50.410 0 0 -1.555.773 0 0 0 0 0 3.612.388 0 0 0 13.202.920 5.031.098 0 22.562.025 247 22.562.272Transferler185.816 4.845.282 -5.031.098 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 457.753 0 -524.216 217.383 -170.298 -121.505 2.661.108 2.520.225 -16 2.520.209Dönem Karı (Zararı)2.661.108 2.661.108 -16 2.661.092Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 457.753 -524.216 217.383 -170.298 -121.505 -140.883 0 -140.883Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları9.658 -1.257.775 -1.248.117 -1.248.117Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması1 0 49 49Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)-104 -247 -351Dönem Sonu Bakiyeler2.200.000 0 0 35.026 0 -118.399 0 269 0 0 0 0 0 0 -225.996 0 0 0 0 0 0 0 0 2.494.132 0 -2.110.393 0 207.637 0 -220.708 0 0 -1.677.278 0 0 0 0 0 3.798.204 0 0 0 16.790.427 2.661.108 0 23.834.029 33 23.834.062http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056837BIST