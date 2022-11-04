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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi

04.11.2022 17:23
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

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Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2022
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 28.04.2022 ve 20.06.2022 tarihli açıklamalarına istinaden, borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Kasım 2022 tarih ve 65/1610 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076843


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