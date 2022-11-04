***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.11.2022 17:23
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 ve 20.06.2022 tarihli açıklamalarına istinaden, borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Kasım 2022 tarih ve 65/1610 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076843
BIST
17:344.220
En Yüksek
|Değişim
|: 2,79%
|| 114,37
|Açılış
|: 4.131
|
|Önceki Kapanış
|: 4.105
|
4.234
En Düşük
4.131
17:3418,6126
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0021
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
17:3418,5072
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 0,3295
|Açılış
|: 18,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5161
En Düşük
18,1324
17:341.001,51
En Yüksek
|Değişim
|: 2,68%
|| 26,10
|Açılış
|: 1.001,51
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.001,90
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler17:30
|INVEO
|25,74
|205.963.191
|% 10,00
|
|ISDMR
|27,96
|349.434.876
|% 9,99
|
|MIATK
|83,15
|59.440.245
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|387.044.764
|% 9,98
|
|EREGL
|33,30
|6.387.545.651
|% 9,97
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|2.888.782
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|105.707.512
|% -9,92
|
|NETAS
|31,90
|157.296.723
|% -8,81
|
|ORMA
|60,10
|692.651
|% -7,25
|
|THYAO
|103,70
|10.577.267.487
|% 1,87
|
|EREGL
|33,30
|6.387.545.651
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,09
|5.210.051.506
|% 8,09
|
|TUPRS
|427,80
|4.025.647.422
|% 4,98
|
|ASELS
|34,98
|3.517.121.488
|% 1,39
|
|KRDMD
|13,09
|5.210.051.506
|% 8,09
|
|EKGYO
|4,58
|1.770.991.648
|% 1,10
|
|ISCTR
|8,91
|2.631.069.316
|% 2,41
|
|YKBNK
|9,15
|2.457.906.489
|% 4,45
|
|HALKB
|8,55
|1.780.652.600
|% 4,14
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6110
|18,6177
|% 0,02
|
|Euro
|18,4919
|18,5023
|% 1,79
|
|Sterlin
|21,0322
|21,1376
|% 1,57
|
|Frank
|18,6337
|18,7460
|% 1,87
|
|Riyal
|4,9385
|4,9633
|% 0,02
|
|17:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|43,45
|
|Altın Gr.
|1.000
|1.000
|25,07
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.689
|6.758
|124,00
|
|Yarım
|3.259
|3.306
|62,00
|
|Çeyrek
|1.635
|1.653
|32,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|1,12
|
|Gümüş Gr.
|12,27
|12,28
|0,62
|
|B. Petrol
|98,58
|98,58
|3,91
|
Seans Raporu
17:30
daha fazla
-
17:45KRDMD
Yüzde 8.09 oranında artışla 13.09 lira fiyatla işlem gören hissede 406, 925, 708 adet işlem
-
17:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 136, 25 artarak (% 3.07 ) 4, 578
-
17:44XU100
Endeks 4, 211 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 57 üstünde . İşlem hacmi 84, 530.00 milyon TL de
-
17:44DESA
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.54 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 069 adet işlem
-
17:43GLYHO
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.06 lira fiyatla işlem gören hissede 39, 398, 708 adet işlem