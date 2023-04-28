***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi
28.04.2023 21:50
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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26.04.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin SPK'ya yaptığımız başvuru, 27 Nisan 2023 tarih ve 24/523 karar ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143629
BIST
18:054.618
En Yüksek
|Değişim
|: -3,58%
|| -171,70
|Açılış
|: 4.800
|
|Önceki Kapanış
|: 4.790
|
4.809
En Düşük
4.578
18:0519,4526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0284
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
19,4665
En Düşük
19,4050
18:0521,4579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0543
|Açılış
|: 22,2000
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|Önceki Kapanış
|: 22,2600
|
21,7427
En Düşük
21,3291
18:051.243,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,69
|Açılış
|: 1.243,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.242,51
|
1.247,70
En Düşük
1.236,10
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GOODY
|13,98
|18.589.262
|% 9,99
|
|ULAS
|14,42
|10.964.242
|% 9,99
|
|PAGYO
|26,48
|20.608.887
|% 9,97
|
|AVHOL
|16,21
|14.473.953
|% 9,97
|
|GRTRK
|23,40
|3.140.420
|% 9,96
|
|IMASM
|27,38
|649.114.504
|% -9,99
|
|BRSAN
|119,20
|378.642.849
|% -9,97
|
|IHAAS
|171,60
|6.582.936
|% -9,97
|
|RYSAS
|28,40
|72.356.093
|% -9,96
|
|CEMTS
|39,24
|229.551.961
|% -9,79
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|THYAO
|127,80
|3.375.426.609
|% -2,29
|
|CVKMD
|185,30
|2.706.962.674
|% -0,11
|
|KOPOL
|50,00
|2.095.972.109
|% -2,63
|
|SISE
|36,86
|1.803.523.715
|% -4,51
|
|EREGL
|33,14
|4.820.062.114
|% 1,59
|
|EKGYO
|6,01
|870.823.390
|% -3,22
|
|YKBNK
|9,47
|1.088.133.171
|% -4,73
|
|ISCTR
|10,83
|1.093.935.772
|% -4,16
|
|KOZAL
|18,88
|1.754.280.549
|% -3,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,4434
|19,4480
|% 0,12
|
|Euro
|21,4350
|21,4616
|% 0,27
|
|Sterlin
|24,3659
|24,4881
|% 0,58
|
|Frank
|21,6753
|21,8059
|% 0,12
|
|Riyal
|5,1694
|5,1953
|% 0,04
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.989
|1.989
|1,12
|
|Altın Gr.
|1.243
|1.244
|1,13
|
|Cumhuriyet
|9.013
|9.149
|16,00
|
|Tam
|9.182
|9.430
|148,00
|
|Yarım
|4.476
|4.584
|46,00
|
|Çeyrek
|2.245
|2.299
|20,00
|
|Gümüş.Ons
|25,02
|25,05
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|15,64
|15,66
|0,07
|
|B. Petrol
|80,22
|80,22
|2,00
|
Seans Raporu
18:05
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -219, 25 kaybederek (% -4.17 ) 5, 041
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17:57
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse EREGL, THYAO, CVKMD
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17:57XU100
Endeks 4, 594 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -4, 09 altında . İşlem hacmi 40, 571.00 milyon TL de
-
17:57TKFEN
Yüzde -7.10 oranında düşüşle 28.80 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 907, 660 adet işlem
-
17:56TKFEN
Yüzde -6.97 oranında düşüşle 28.84 lira fiyatla işlem gören hissede 11, 868, 707 adet işlem