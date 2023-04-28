***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi26.04.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin SPK'ya yaptığımız başvuru, 27 Nisan 2023 tarih ve 24/523 karar ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143629BIST