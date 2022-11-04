***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 28.04.2022İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 20.06.2022SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 03.11.2022İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.11.2023Ek AçıklamalarŞirketimizin 28.04.2022 ve 20.06.2022 tarihli açıklamalarına istinaden, borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Kasım 2022 tarih ve 65/1610 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu 23.06.2022.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076842BIST