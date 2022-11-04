***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
04.11.2022 17:23
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 28.04.2022
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 20.06.2022
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 03.11.2022
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 03.11.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 28.04.2022 ve 20.06.2022 tarihli açıklamalarına istinaden, borçlanma aracı ihraç edilmesine dair başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 3 Kasım 2022 tarih ve 65/1610 kararı ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu 23.06.2022.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1076842
BIST
18:054.217
En Yüksek
|Değişim
|: 2,72%
|| 111,52
|Açılış
|: 4.131
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|Önceki Kapanış
|: 4.105
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4.234
En Düşük
4.131
18:0518,6162
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0015
|Açılış
|: 18,6380
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7000
|
18,6761
En Düşük
18,5892
18:0518,4896
En Yüksek
|Değişim
|: 1,72%
|| 0,3119
|Açılış
|: 18,4200
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|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5179
En Düşük
18,1324
18:051.001,67
En Yüksek
|Değişim
|: 2,69%
|| 26,26
|Açılış
|: 1.001,67
|
|Önceki Kapanış
|: 975,41
|
1.002,88
En Düşük
974,23
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|3,41
|284.088.600
|% 10,00
|
|INVEO
|25,74
|252.147.178
|% 10,00
|
|MIATK
|83,15
|60.269.833
|% 9,99
|
|ISDMR
|27,96
|350.923.718
|% 9,99
|
|CONSE
|9,04
|403.995.243
|% 9,98
|
|ISKUR
|882.001,00
|1.764.002
|% -10,00
|
|VKING
|11,91
|3.260.374
|% -9,98
|
|KIMMR
|10,17
|116.190.205
|% -9,92
|
|NETAS
|31,68
|174.668.559
|% -9,43
|
|OYYAT
|35,30
|124.146.484
|% -6,51
|
|THYAO
|104,20
|11.765.115.520
|% 2,36
|
|EREGL
|33,30
|6.407.976.766
|% 9,97
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|TUPRS
|428,20
|4.285.211.406
|% 5,08
|
|ASELS
|35,12
|3.869.751.941
|% 1,80
|
|KRDMD
|13,00
|5.753.722.913
|% 7,35
|
|EKGYO
|4,60
|2.027.743.201
|% 1,55
|
|ISCTR
|8,95
|2.941.430.175
|% 2,87
|
|YKBNK
|9,27
|2.667.011.196
|% 5,82
|
|HALKB
|8,54
|1.953.168.970
|% 4,02
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6126
|18,6147
|% 0,00
|
|Euro
|18,4621
|18,4850
|% 1,69
|
|Sterlin
|20,9773
|21,0825
|% 1,30
|
|Frank
|18,5992
|18,7112
|% 1,68
|
|Riyal
|4,9380
|4,9628
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.673
|1.673
|43,78
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|26,65
|
|Cumhuriyet
|6.651
|6.752
|135,00
|
|Tam
|6.697
|6.778
|144,00
|
|Yarım
|3.263
|3.316
|72,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.658
|37,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,76
|1,26
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,43
|0,77
|
|B. Petrol
|98,51
|98,51
|3,84
|
Seans Raporu
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17:59XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 152, 48 artarak (% 3.43 ) 4, 594
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Endeks 4, 224 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 88 üstünde . İşlem hacmi 87, 353.00 milyon TL de
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Yüzde 8.23 oranında artışla 44.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 626, 072 adet işlem
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Yüzde 9.95 oranında artışla 27.62 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 416, 318 adet işlem
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