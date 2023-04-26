Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

26.04.2023 16:36
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Borçlanma Aracı İhracına İlişkin Karar ve SPK Başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.04.2023

Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 8.000.000.000 TL nominal tutarı aşmayacak şekilde, vadesi en fazla 2 yıl olmak üzere değişik vadelerde, Türk Lirası cinsinden, yurt içinde, bir veya birden çok seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara ve/veya tahsisli olarak satılmak üzere borçlanma aracı ihraç edilmesine karar vermiştir. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") borçlanma aracı ihraç belgesi onayı için başvuru yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1141231


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
18:054.784
Değişim :  -2,20% |  -107,51
Açılış :  4.886  
Önceki Kapanış :  4.891  
En Yüksek
4.901 En Düşük
4.749
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler18:05
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
GRTRK 19,36 920.239 % 10,00  
EUPWR 59,40 50.436.540 % 10,00  
ALFAS 342,50 829.522.228 % 9,99  
KOPOL 48,76 3.231.763.569 % 9,97  
IHAAS 173,30 34.640.560 % 9,96  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Dolar 19,4192 19,4273 % 0,01  
Euro 21,4628 21,4781 % 0,78  
Sterlin 24,1732 24,2945 % 0,58  
Frank 21,7336 21,8645 % 0,21  
Riyal 5,1621 5,1879 % -0,02  
daha fazla
18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.996 1.997 -0,77  
Altın Gr. 1.247 1.247 -0,24  
Cumhuriyet 9.062 9.199 72,00  
Tam 9.125 9.315 26,00  
Yarım 4.454 4.548 13,00  
Çeyrek 2.234 2.291 10,00  
Gümüş.Ons 24,98 25,01 -0,02  
Gümüş Gr. 15,59 15,61 -0,02  
B. Petrol 80,22 80,22 -0,37  
Seans Raporu 18:05
daha fazla
Copyright 2023 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru