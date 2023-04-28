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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

28.04.2023 21:50
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK Onayı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2023
İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 18.04.2023
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 27.04.2023
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.04.2024

Ek Açıklamalar
Borçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin SPK'ya yaptığımız başvuru, 27 Nisan 2023 tarih ve 24/523 karar ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Başvuru Formu.pdf
EK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143628


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