***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurt İçinde Borçlanma Aracı İhracına İlişkin SPK OnayıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 13.04.2023İhraç Tavanı Tutarı 8.000.000.000Para Birimi TRYİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiSPK Başvuru Tarihi 18.04.2023SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 27.04.2023İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 27.04.2024Ek AçıklamalarBorçlanma aracı ihraç edilmesine ilişkin SPK'ya yaptığımız başvuru, 27 Nisan 2023 tarih ve 24/523 karar ile onaylanmıştır. Söz konusu ihraca ilişkin Başvuru Formu, Onaylı İhraç Belgesi ve İhraç Belgesi Eki ekte yer almaktadır.Eklenen DökümanlarEK: 1 Başvuru Formu.pdfEK: 2 Onaylı İhraç Belgesi ve Eki.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143628BIST