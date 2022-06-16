***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
16.06.2022 20:50
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 28.04.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.06.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 Peşin 0,5717157 57,17157 10 0,5145441 51,45441
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 Peşin 0,5717157 57,17157 10 0,5145441 51,45441
Kar Payı Ödeme Tarihleri
Ödeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)
Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)
Ödeme Tarihi (3)
Kayıt Tarihi (4)
Peşin 26.07.2022 26.07.2022 28.07.2022 27.07.2022
(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).
(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).
(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.
(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 0 0
B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 0 0
Ek Açıklamalar
Not: Bildirim formunda küsuratlar teknik olarak tam ifade edilememiş olup, kar payı dağıtımı 1 TL nominal değerindeki beher pay için net 0,5145442 TL'dir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ekler.pdf
EK: 2 Annex.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.200.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.985.504.434
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 4.540.913.818 2.818.082.184
4. Vergiler ( - ) -490.184.557 0
5. Net Dönem Kârı 5.031.098.375 2.818.082.184
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.031.098.375 2.818.082.184
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 5.031.098.375 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 89.479.863 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.120.578.238 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.024.115.648 0
* Nakit 1.024.115.648 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 233.658.946 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 114.777.459 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 3.658.546.322 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 1.257.774.594
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 169.799.570 0 25 0,5145442 51,45
B Grubu 962.197.564 0 25 0,5145442 51,45
TOPLAM 1.131.997.134 0 25 0,5145442 51,45
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
(*) Dağıtım esnasında 2021 SPK dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 3.658.546.322 TL SPK kayıtlarında geçmiş yıl karı olarak bırakılmaktadır.
(**) Nakit olarak dağıtılacak toplam brüt 1.257.774.594 TL'nin tamamı yasal kayıtlarda geçmiş yıl karlarından dağıtılmaktadır.
Not: Geri alınan paylara ilişkin kar payı yasal kayıtlarda serbest yedeklerde muhasebeleşmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037825
BIST