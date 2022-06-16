***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Olağan Genel Kurul KararıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 28.04.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 16.06.2022Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? GörüşüldüNakit Kar Payı Ödeme Şekli PeşinPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 Peşin 0,5717157 57,17157 10 0,5145441 51,45441B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 Peşin 0,5717157 57,17157 10 0,5145441 51,45441Kar Payı Ödeme TarihleriÖdeme Teklif Edilen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (1)Kesinleşen Nakit Kar Payı Hak Kullanım Tarihi (2)Ödeme Tarihi (3)Kayıt Tarihi (4)Peşin 26.07.2022 26.07.2022 28.07.2022 27.07.2022(1) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (teklif edilen).(2) Kar payının şirket tarafından ödeneceği ve payın kar payı hakkı bulunmadan işlem görmeye başlayacağı tarih (kesinleşen).(3) Payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına giriş yapılacağı tarih.(4) Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRETCEL00012 0 0B Grubu, TCELL, TRATCELL91M1 0 0Ek AçıklamalarNot: Bildirim formunda küsuratlar teknik olarak tam ifade edilememiş olup, kar payı dağıtımı 1 TL nominal değerindeki beher pay için net 0,5145442 TL'dir.Eklenen DökümanlarEK: 1 Ekler.pdfEK: 2 Annex.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 2.200.000.0002. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 1.985.504.434Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi -* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 4.540.913.818 2.818.082.1844. Vergiler ( - ) -490.184.557 05. Net Dönem Kârı 5.031.098.375 2.818.082.1846. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 07. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.031.098.375 2.818.082.184Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 5.031.098.375 09. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 89.479.863 010. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 5.120.578.238 011. Ortaklara Birinci Kâr Payı 1.024.115.648 0* Nakit 1.024.115.648 0* Bedelsiz 0 012. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 013. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0* Çalışanlara 0 0* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 014. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 015. Ortaklara İkinci Kâr Payı 233.658.946 016. Genel Kanuni Yedek Akçe 114.777.459 017. Statü Yedekleri 0 018. Özel Yedekler 0 019. Olağanüstü Yedek 3.658.546.322 020. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 1.257.774.594Kar Payı Oranları TablosuPay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NETA Grubu 169.799.570 0 25 0,5145442 51,45B Grubu 962.197.564 0 25 0,5145442 51,45TOPLAM 1.131.997.134 0 25 0,5145442 51,45Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları(*) Dağıtım esnasında 2021 SPK dönem karından kalan dağıtılabilir kar olan 3.658.546.322 TL SPK kayıtlarında geçmiş yıl karı olarak bırakılmaktadır.(**) Nakit olarak dağıtılacak toplam brüt 1.257.774.594 TL'nin tamamı yasal kayıtlarda geçmiş yıl karlarından dağıtılmaktadır.Not: Geri alınan paylara ilişkin kar payı yasal kayıtlarda serbest yedeklerde muhasebeleşmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037825BIST