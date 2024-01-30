***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
30.01.2024 15:39
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Geçerlilik Tarihinin Yenilenmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.01.2024
İlgili İşlem KST Geçerlilik Tarihi Güncellemesi
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.200.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 2.200.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde ekteki şekilde tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve Ticaret Bakanlığı izinlerinin alınması için gerekli işlemlerin yapılmasına karar vermiştir. Esas Sözleşme tadili Genel Kurul onayına tabidir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Ek-Turkcell-Esas-Sözle_me-Tadil-Metni (Annex-AoA-Amendments).pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1243604
BIST