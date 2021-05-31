***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarKredi derecelendirme kuruluşu JCR Eurasia Rating, Turkcell'in uzun vadeli ulusal notunu en yüksek seviyeyi gösteren "AAA (Trk)" ve uzun vadeli yabancı para notunu ise "BBB-" olarak belirlemiştir. Ulusal ve yabancı para cinsinden notlara ilişkin görünümler sırasıyla durağan ve negatiftir. Her iki not da yatırım yapılabilir seviyesindedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/939074BIST