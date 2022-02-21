***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kendi iç düzenlemeleri gereği, 11 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye ülke notu düşüşünü Şirketimizin notuna da yansıtmış ve "BB-" olan kredi notunu "B+" olarak güncellemiştir. Not görünümü ise "Negatif" olarak tutulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003053BIST