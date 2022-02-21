***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.02.2022 09:30
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.11.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kendi iç düzenlemeleri gereği, 11 Şubat 2022 tarihinde gerçekleştirdiği Türkiye ülke notu düşüşünü Şirketimizin notuna da yansıtmış ve "BB-" olan kredi notunu "B+" olarak güncellemiştir. Not görünümü ise "Negatif" olarak tutulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003053
BIST
14:322.037
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 4,14
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.032
|
2.061
En Düşük
2.035
14:3213,6367
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0111
|Açılış
|: 13,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6380
|
13,7427
En Düşük
13,5805
14:3215,4822
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0170
|Açılış
|: 15,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4300
|
15,5307
En Düşük
15,4133
14:32831,15
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -1,32
|Açılış
|: 831,15
|
|Önceki Kapanış
|: 832,47
|
840,30
En Düşük
825,14
BIST En Aktif Hisseler14:30
|DERHL
|5,72
|20.617.360
|% 10,00
|
|LKMNH
|14,63
|33.225.545
|% 10,00
|
|OTKAR
|455,90
|302.929.909
|% 9,99
|
|MERIT
|37,14
|23.908.419
|% 9,95
|
|AVHOL
|6,17
|11.218.241
|% 7,49
|
|CEOEM
|15,31
|16.867.285
|% -9,99
|
|PKENT
|519,20
|1.017.113
|% -9,99
|
|KAPLM
|45,24
|1.356.159
|% -9,97
|
|SANEL
|8,07
|3.339.103
|% -9,93
|
|UZERB
|56,10
|2.113.309
|% -8,33
|
|THYAO
|29,42
|2.762.668.038
|% 0,07
|
|KRDMD
|11,73
|730.137.461
|% -0,09
|
|YKBNK
|4,05
|629.286.319
|% 0,50
|
|GARAN
|11,84
|561.400.041
|% 0,00
|
|FROTO
|269,50
|520.355.537
|% 1,74
|
|YKBNK
|4,05
|629.286.319
|% 0,50
|
|ODAS
|1,35
|135.698.187
|% -0,74
|
|THYAO
|29,42
|2.762.668.038
|% 0,07
|
|KRDMD
|11,73
|730.137.461
|% -0,09
|
|EKGYO
|2,31
|126.943.682
|% -0,86
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6293
|13,6322
|% -0,11
|
|Euro
|15,4705
|15,4818
|% 0,11
|
|Sterlin
|18,5104
|18,6032
|% 0,05
|
|Frank
|14,8104
|14,8997
|% 0,39
|
|Riyal
|3,6223
|3,6404
|% -0,11
|
|14:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-0,15
|
|Altın Gr.
|831
|831
|-1,54
|
|Cumhuriyet
|5.531
|5.614
|-9,00
|
|Tam
|5.502
|5.639
|-12,79
|
|Yarım
|2.659
|2.728
|-6,19
|
|Çeyrek
|1.334
|1.364
|-3,09
|
|Gümüş.Ons
|23,79
|23,83
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|10,42
|10,43
|-0,08
|
|B. Petrol
|91,21
|91,21
|-0,18
|
Seans Raporu
14:30
daha fazla
-
14:45SKTAS
Yüzde 7.61 oranında artışla 3.11 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 842, 702 adet işlem
-
14:44DERHL
Yüzde 10.00 oranında artışla 5.72 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 729, 588 adet işlem
-
14:43XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 91 artarak (% 0.35 ) 2, 267
-
14:43
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi YKBNK, TRKCM, GUSGR
-
14:43
BIST de en çok değer kazanan hisse senetleri şu an itibariyle GEDIZ, DERHL, LKMNH