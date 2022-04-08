***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi28.08.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, kendi iç düzenlemeleri gereği, 1 Nisan 2022 tarihinde açıkladığı Türkiye değerlendirmesini Şirketimizin notuna da yansıtmış ve "BB-" olan kredi notunu "B+" olarak güncellemiştir. Not görünümü ise "Negatif" olarak tutulmuştur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018393BIST