***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
08.04.2022 17:10
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
28.08.2018
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, kendi iç düzenlemeleri gereği, 1 Nisan 2022 tarihinde açıkladığı Türkiye değerlendirmesini Şirketimizin notuna da yansıtmış ve "BB-" olan kredi notunu "B+" olarak güncellemiştir. Not görünümü ise "Negatif" olarak tutulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1018393
BIST
17:002.381
En Yüksek
|Değişim
|: 1,52%
|| 35,64
|Açılış
|: 2.361
|
|Önceki Kapanış
|: 2.345
|
2.384
En Düşük
2.361
17:0014,7585
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0215
|Açılış
|: 14,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7450
|
14,7691
En Düşük
14,7221
17:0016,0206
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0279
|Açılış
|: 15,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 16,1100
|
16,0776
En Düşük
15,9924
17:00920,38
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 5,42
|Açılış
|: 920,74
|
|Önceki Kapanış
|: 914,95
|
921,09
En Düşük
913,84
BIST En Aktif Hisseler16:58
|GZNMI
|41,36
|28.448.430
|% 10,00
|
|MZHLD
|34,12
|3.500.099
|% 9,99
|
|IHAAS
|13,79
|18.067.181
|% 9,97
|
|EPLAS
|19,44
|20.764.625
|% 9,95
|
|SUMAS
|81,30
|377.217
|% 9,94
|
|MARTI
|2,03
|5.918.049
|% -9,78
|
|DERIM
|4,64
|16.946.180
|% -7,20
|
|SNKRN
|26,00
|726.399
|% -6,81
|
|ULUSE
|160,00
|32.383.610
|% -4,76
|
|SAMAT
|6,95
|18.689.068
|% -4,53
|
|GARAN
|13,19
|4.545.263.643
|% 4,60
|
|ASELS
|28,06
|3.122.358.911
|% 7,51
|
|THYAO
|35,36
|2.776.366.963
|% -0,73
|
|KARSN
|5,94
|1.641.316.808
|% 4,03
|
|AKBNK
|8,31
|1.572.492.222
|% 3,36
|
|EKGYO
|2,62
|1.238.605.601
|% 2,34
|
|ODAS
|2,20
|772.159.894
|% 4,27
|
|GARAN
|13,19
|4.545.263.643
|% 4,60
|
|YKBNK
|4,55
|1.419.643.966
|% 3,64
|
|KARSN
|5,94
|1.641.316.808
|% 4,03
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7513
|14,7617
|% 0,17
|
|Euro
|15,9920
|16,0259
|% -0,14
|
|Sterlin
|19,1092
|19,2051
|% -0,48
|
|Frank
|15,6830
|15,7775
|% -0,16
|
|Riyal
|3,9229
|3,9425
|% 0,18
|
|16:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.942
|9,66
|
|Altın Gr.
|919
|920
|4,68
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.183
|21,00
|
|Tam
|6.062
|6.213
|19,94
|
|Yarım
|2.930
|3.005
|9,64
|
|Çeyrek
|1.470
|1.503
|4,82
|
|Gümüş.Ons
|24,59
|24,62
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|101
|101
|0,34
|
Seans Raporu
16:58
daha fazla
-
17:13XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 46, 92 artarak (% 1.80 ) 2, 650
-
17:13XU100
Endeks 2, 383 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 6 üstünde . İşlem hacmi 39, 500.00 milyon TL de
-
17:13CANTE
Yüzde 7.93 oranında artışla 26.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 664, 000 adet işlem
-
17:12ATEKS
Yüzde 4.91 oranında artışla 40.16 lira fiyatla işlem gören hissede 448, 407 adet işlem
-
17:11ADESE
Yüzde 6.10 oranında artışla 0.87 lira fiyatla işlem gören hissede 115, 649, 182 adet işlem