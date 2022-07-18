***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
18.07.2022 19:56
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kendi iç düzenlemeleri gereği, 8 Temmuz 2022 tarihinde açıkladığı Türkiye ülke notu düşüşünü Şirketimizin notuna da yansıtmış ve "B+" olan kredi notunu "B" olarak güncellemiştir. Not görünümü ise "Negatif" olarak tutulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046003
BIST
18:052.451
En Yüksek
|Değişim
|: 2,89%
|| 68,83
|Açılış
|: 2.402
|
|Önceki Kapanış
|: 2.382
|
2.451
En Düşük
2.402
18:0517,4614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0615
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5132
En Düşük
17,2771
18:0517,7358
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1844
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,8209
En Düşük
17,4486
18:05958,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,18
|Açılış
|: 958,02
|
|Önceki Kapanış
|: 955,87
|
970,35
En Düşük
948,85
BIST En Aktif Hisseler18:05
|RTALB
|9,24
|160.969.996
|% 10,00
|
|BIZIM
|19,18
|74.526.632
|% 9,98
|
|ECILC
|13,79
|295.311.014
|% 9,97
|
|ASUZU
|194,10
|419.541.374
|% 9,97
|
|UFUK
|77,20
|3.331.517
|% 9,97
|
|GESAN
|47,20
|309.058.390
|% -8,26
|
|DOBUR
|42,80
|9.319.322
|% -8,15
|
|SILVR
|20,44
|74.246.906
|% -7,26
|
|SMRTG
|29,44
|174.577.655
|% -6,54
|
|FENER
|51,70
|289.919.707
|% -5,31
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|EREGL
|27,32
|1.659.059.130
|% 5,24
|
|SISE
|20,66
|1.600.911.210
|% 1,57
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|SASA
|41,10
|1.067.763.244
|% 3,63
|
|ODAS
|3,49
|1.087.441.028
|% 7,06
|
|EKGYO
|2,97
|691.889.979
|% 0,68
|
|YKBNK
|4,39
|761.924.803
|% 5,02
|
|THYAO
|49,98
|4.428.109.586
|% 4,26
|
|AKBNK
|8,27
|717.557.349
|% 4,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,4413
|17,4825
|% 0,47
|
|Euro
|17,6910
|17,7492
|% 1,13
|
|Sterlin
|20,8062
|20,9106
|% 1,09
|
|Frank
|17,7888
|17,8959
|% 0,17
|
|Riyal
|4,6338
|4,6570
|% 0,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.707
|1.708
|-0,60
|
|Altın Gr.
|959
|959
|2,96
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.494
|6.618
|-86,00
|
|Yarım
|3.155
|3.230
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.582
|1.615
|-17,00
|
|Gümüş.Ons
|18,67
|18,71
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|10,50
|10,53
|0,05
|
|B. Petrol
|106
|106
|4,61
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 61, 97 artarak (% 2.96 ) 2, 153
-
17:59
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, RTALB, KLRHO, MAKIM, GLRYH
-
17:59
BIZIM, ECILC, VAKKO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
BJKAS, FRIGO, AGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:59
Bu seansda işlem gören 269 hisse senedinden 168 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 75 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 26 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem