***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi08.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, kendi iç düzenlemeleri gereği, 30 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı Türkiye kredi notu düşüşünü Şirketimizin notuna da yansıtmış ve "B+" olan kredi notunu "B" olarak güncellemiştir. "Negatif" olan not görünümü ise "Durağan" olarak belirlenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067634BIST