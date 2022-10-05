***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
05.10.2022 18:53
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global Ratings, kendi iç düzenlemeleri gereği, 30 Eylül 2022 tarihinde açıkladığı Türkiye kredi notu düşüşünü Şirketimizin notuna da yansıtmış ve "B+" olan kredi notunu "B" olarak güncellemiştir. "Negatif" olan not görünümü ise "Durağan" olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1067634
BIST
18:053.484
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.487
|
|Önceki Kapanış
|: 3.484
|
3.508
En Düşük
3.425
18:0518,5885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0387
|Açılış
|: 18,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5550
|
18,6705
En Düşük
18,5610
18:0518,4580
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,0952
|Açılış
|: 18,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,5165
En Düşük
18,3332
18:051.028,44
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 3,10
|Açılış
|: 1.028,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.025,34
|
1.030,75
En Düşük
1.024,32
BIST En Aktif Hisseler18:05
|CELHA
|15,73
|9.823.849
|% 10,00
|
|TRCAS
|16,19
|165.213.805
|% 9,99
|
|BFREN
|1.608,00
|130.101.545
|% 9,99
|
|ZOREN
|4,74
|789.897.969
|% 9,98
|
|EKIZ
|14,89
|1.589.295
|% 9,97
|
|ROYAL
|5,13
|719.341
|% -10,00
|
|INFO
|10,72
|32.013.523
|% -9,99
|
|KIMMR
|9,86
|561.359
|% -9,95
|
|ATSYH
|125,90
|6.609.435
|% -9,94
|
|ULUFA
|4,11
|29.041.312
|% -8,67
|
|THYAO
|84,80
|8.724.298.882
|% 4,95
|
|SASA
|82,75
|6.254.311.222
|% 5,55
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|SISE
|28,36
|2.891.559.597
|% 3,65
|
|EKGYO
|4,22
|3.210.034.106
|% 0,24
|
|YKBNK
|7,81
|2.616.096.156
|% 0,90
|
|PETKM
|14,61
|3.103.453.181
|% 9,85
|
|HALKB
|7,60
|1.675.998.222
|% -6,06
|
|DOHOL
|5,11
|1.111.432.439
|% -0,78
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5636
|18,5885
|% -0,21
|
|Euro
|18,4048
|18,4580
|% 0,52
|
|Sterlin
|21,0398
|21,1453
|% 0,26
|
|Frank
|18,8528
|18,9664
|% 0,20
|
|Riyal
|4,9237
|4,9484
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.722
|5,80
|
|Altın Gr.
|1.028
|1.028
|2,43
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|-3,00
|
|Tam
|6.883
|6.962
|18,00
|
|Yarım
|3.354
|3.402
|8,00
|
|Çeyrek
|1.680
|1.702
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,80
|20,83
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,39
|12,41
|0,06
|
|B. Petrol
|93,57
|93,57
|0,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59ELITE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 24.90 lira fiyatla işlem gören hissede 980, 758 adet işlem
-
17:58ASUZU
Yüzde -3.52 oranında düşüşle 197.50 lira fiyatla işlem gören hissede 883, 075 adet işlem
-
17:57GARAN
Yüzde -3.29 oranında düşüşle 20.56 lira fiyatla işlem gören hissede 75, 190, 677 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -12, 6 kaybederek (% -0.41 ) 3, 068
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CELHA, NTGAZ, SEKFK, BFREN, ULUUN