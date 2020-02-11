***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.02.2020 19:11
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.09.2015
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
17 Eylül 2015 tarihinde açıkladığımız ve vadesi 16 Eylül 2020 olan kredinin, sözleşmeye göre bu yıl Haziran ve Eylül aylarında yapılması planlanan toplam 148,4 milyon Avro ve 166,7 milyon ABD Doları tutarındaki son iki anapara geri ödemesinin 23 Mart 2020'de tek seferde yapılarak erken kapatılmasına karar verilmiştir. Güçlü bilançomuz ile yüksek nakit pozisyonumuz sayesinde ve uzun vadeli finansman stratejilerimiz doğrultusunda yapılan bu işlem sonucunda, Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. için mevcutta yaklaşık 4 yıl olan ortalama borçlanma vademizin yaklaşık 5 yıla çıkacağı öngörülmektedir. Şirketimiz, en son açıklanan konsolide finansal tablolarına göre 1,0x Net Borç/FAVÖK oranıyla sektörden düşük bir borçluluğa sahiptir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818503
BIST
18:05119.798
En Yüksek
|Değişim
|: 1,23%
|| 1.456,30
|Açılış
|: 119.505
|
|Önceki Kapanış
|: 118.342
|
120.078
En Düşük
117.451
18:056,0242
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0106
|Açılış
|: 6,0240
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0190
|
6,0505
En Düşük
6,0044
18:056,5774
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0098
|Açılış
|: 6,5750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5790
|
6,6071
En Düşük
6,5549
18:05303,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,81
|Açılış
|: 303,49
|
|Önceki Kapanış
|: 304,30
|
305,40
En Düşük
302,09
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|10,98
|258.604.088
|% 20,00
|
|BOSSA
|11,56
|43.441.784
|% 19,92
|
|QNBFB
|51,75
|1.250.616
|% 15,00
|
|SAYAS
|3,59
|6.112.353
|% 14,70
|
|ISATR
|332.000,00
|332.000
|% 14,48
|
|KRSAN
|9,81
|112.033
|% -9,92
|
|SALIX
|5,78
|199.163
|% -9,69
|
|EGCEY
|0,57
|358.164
|% -9,52
|
|BASCM
|3,50
|64.068
|% -7,41
|
|CEMTS
|8,64
|51.087.217
|% -6,59
|
|THYAO
|14,30
|2.159.335.881
|% 2,00
|
|GARAN
|11,92
|970.086.794
|% 1,19
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|ASELS
|24,76
|681.131.596
|% 2,65
|
|ODAS
|2,16
|553.521.212
|% 1,41
|
|YKBNK
|3,01
|689.305.181
|% -3,83
|
|IHLGM
|1,34
|293.634.983
|% 8,06
|
|EKGYO
|1,65
|371.588.392
|% 1,23
|
|TRCAS
|4,12
|689.766.396
|% 12,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7769
|7,8159
|% 0,45
|
|Frank
|6,1470
|6,1840
|% 0,29
|
|Riyal
|1,6018
|1,6098
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.565
|-8,73
|
|Altın Gr.
|303
|303
|-1,35
|
|Cumhuriyet
|2.016
|2.046
|-2,00
|
|Tam
|2.007
|2.057
|0,07
|
|Yarım
|970
|995
|0,03
|
|Çeyrek
|487
|498
|0,02
|
|Gümüş.Ons
|17,60
|17,64
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|54,23
|54,23
|0,96
|
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