***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik lifecell LLC'nin ("lifecell") 900 MHz'de bulunan 3.8 MHz frekansı 5.6 MHz'e yükselmiş, hali hazırda 2G servisleri için kullanılan bu frekansların 4G için kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bu süreçte, Ukrayna'nın Ulusal Telekom Otoritesi ("NKRZI") tarafından ihale yöntemi benimsenmemiş olup lifecell için lisans bedeli 121.176.000 Grivna* olarak belirlenmiştir. Lisans ödemesinin tamamı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu lisans 1 Temmuz 2020'den itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacaktır.* Lisans ödemesi Grivna cinsinden olup, 19 Mart 2020 tarihli Ukrayna Merkez Bankası ABD Doları/Grivna kuru olan 26,27 ile hesaplandığında 4,6 milyon ABD Dolarına karşılık gelmektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830934BIST