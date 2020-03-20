***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 09:35
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin, sermayesinin tamamına sahip olduğu bağlı ortaklığı Ukrayna'da yerleşik lifecell LLC'nin ("lifecell") 900 MHz'de bulunan 3.8 MHz frekansı 5.6 MHz'e yükselmiş, hali hazırda 2G servisleri için kullanılan bu frekansların 4G için kullanılabilmesi sağlanmıştır. Bu süreçte, Ukrayna'nın Ulusal Telekom Otoritesi ("NKRZI") tarafından ihale yöntemi benimsenmemiş olup lifecell için lisans bedeli 121.176.000 Grivna* olarak belirlenmiştir. Lisans ödemesinin tamamı gerçekleştirilmiştir. Söz konusu lisans 1 Temmuz 2020'den itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacaktır.
* Lisans ödemesi Grivna cinsinden olup, 19 Mart 2020 tarihli Ukrayna Merkez Bankası ABD Doları/Grivna kuru olan 26,27 ile hesaplandığında 4,6 milyon ABD Dolarına karşılık gelmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/830934
BIST
12:2287.833
En Yüksek
|Değişim
|: 3,10%
|| 2.637,13
|Açılış
|: 87.217
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|Önceki Kapanış
|: 85.195
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88.093
En Düşük
86.941
12:226,5120
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
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|Açılış
|: 6,5010
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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12:227,0106
En Yüksek
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|: 0,13%
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|Açılış
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|Açılış
|: 315,03
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|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,25
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|DOCO
|254,10
|3.114.632
|% 10,00
|
|MRSHL
|38,72
|613.844
|% 10,00
|
|ASUZU
|7,59
|1.724.873
|% 10,00
|
|EPLAS
|10,01
|34.705
|% 10,00
|
|YBTAS
|4.048,00
|52.624
|% 10,00
|
|BALAT
|1,32
|142.705
|% -7,04
|
|UZERB
|1,37
|17.007
|% -6,16
|
|BMELK
|0,92
|12.313
|% -5,15
|
|NIBAS
|5,55
|11
|% -4,64
|
|BOLUC
|3,14
|6.104.292
|% -1,88
|
|GARAN
|7,78
|339.661.154
|% 2,64
|
|ASELS
|21,64
|210.741.064
|% 2,56
|
|THYAO
|8,14
|198.967.876
|% 2,52
|
|TSPOR
|2,20
|135.123.793
|% 0,46
|
|ISFIN
|3,11
|123.115.645
|% 8,74
|
|ODAS
|1,24
|88.329.969
|% 5,08
|
|TSPOR
|2,20
|135.123.793
|% 0,46
|
|YKBNK
|1,94
|112.370.171
|% 2,11
|
|GARAN
|7,78
|339.661.154
|% 2,64
|
|ISFIN
|3,11
|123.115.645
|% 8,74
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6576
|7,6960
|% 2,18
|
|Frank
|6,6096
|6,6494
|% -0,02
|
|Riyal
|1,7229
|1,7316
|% -0,71
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.510
|1.510
|38,08
|
|Altın Gr.
|314
|314
|4,29
|
|Cumhuriyet
|2.072
|2.104
|-13,00
|
|Tam
|2.055
|2.107
|-23,75
|
|Yarım
|993
|1.019
|-11,49
|
|Çeyrek
|498
|510
|-5,75
|
|Gümüş.Ons
|12,85
|12,89
|0,76
|
|Gümüş Gr.
|2,68
|2,69
|0,14
|
|B. Petrol
|30,29
|30,29
|1,82
|