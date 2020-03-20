***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi13.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu geri alım kararları kapsamında, 20 Mart 2020 tarihinde, 1 milyon ABD Doları nominal değerde XS1803215869 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 88,500 ABD Doları fiyattan ve 1 milyon ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 91,500 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 1.851.657 ABD Doları'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831194BIST