***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.03.2020 21:52
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 27 Temmuz 2016 ve 30 Ocak 2017 tarihlerinde almış olduğu geri alım kararları kapsamında, 20 Mart 2020 tarihinde, 1 milyon ABD Doları nominal değerde XS1803215869 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 88,500 ABD Doları fiyattan ve 1 milyon ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 91,500 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 1.851.657 ABD Doları'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831194
BIST
18:0585.796
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 600,40
|Açılış
|: 87.217
|
|Önceki Kapanış
|: 85.195
|
88.093
En Düşük
85.005
18:056,5640
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5657
En Düşük
6,4561
18:057,0051
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0038
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0356
En Düşük
6,9588
18:05313,94
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 3,91
|Açılış
|: 313,94
|
|Önceki Kapanış
|: 310,02
|
316,50
En Düşük
306,40
BIST En Aktif Hisseler
|GUBRF
|13,20
|101.701.472
|% 10,00
|
|BIZIM
|8,25
|21.715.192
|% 10,00
|
|VKING
|2,97
|16.325.617
|% 10,00
|
|KFEIN
|8,69
|21.035.582
|% 10,00
|
|EGCYO
|0,22
|18.919
|% 10,00
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ARTI
|0,64
|80.976
|% -8,57
|
|ISYAT
|2,76
|178.102.374
|% -7,38
|
|KLMSN
|10,55
|35.951.188
|% -5,89
|
|BIMAS
|49,82
|230.875.325
|% -4,56
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|THYAO
|7,98
|566.607.999
|% 0,50
|
|ASELS
|21,40
|474.681.129
|% 1,42
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|ECILC
|3,32
|258.003.896
|% 9,93
|
|YKBNK
|1,88
|298.343.804
|% -1,05
|
|GARAN
|7,46
|926.810.685
|% -1,58
|
|TSPOR
|1,98
|240.398.089
|% -9,59
|
|ODAS
|1,22
|136.666.154
|% 3,39
|
|ISFIN
|3,04
|254.608.127
|% 6,29
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,5673
|7,6053
|% 0,98
|
|Frank
|6,6173
|6,6572
|% 0,10
|
|Riyal
|1,7405
|1,7493
|% 0,31
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.488
|1.488
|16,56
|
|Altın Gr.
|315
|315
|4,71
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,46
|12,49
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|2,63
|2,64
|0,09
|
|B. Petrol
|27,60
|27,60
|-0,87
|
Seans Raporu
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17:58KAREL
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