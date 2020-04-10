***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarCOVID-19 salgınının Şirketimize olan ilk etkileri, alınan önlemler ve değerlendirmelerimize ilişkin hazırlanan bilgilendirme sunumu ekte bulunmaktadır. İlgili sunum Şirketimiz web sitesinde https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/sunumlar bağlantısında da yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837193BIST