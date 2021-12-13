***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon makroekonomik gelişmeler kapsamında 13 Aralık'ta yapılan Analist ve Yatırımcı Toplantısında kullanılan bilgilendirme sunumumuz ekte bulunmaktadır. İlgili sunum Şirketimiz web sitesinde https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/sunumlar bağlantısında da yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982931BIST