***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
20.12.2021 15:05
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 200 milyon TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984662
BIST
12:001.823
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 18,96
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
12:0011,6005
En Yüksek
|Değişim
|: -4,84%
|| -0,5894
|Açılış
|: 11,6500
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|Önceki Kapanış
|: 12,6800
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12,2516
En Düşük
11,2875
12:0013,1527
En Yüksek
|Değişim
|: -4,97%
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|Açılış
|: 13,1000
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|Önceki Kapanış
|: 14,2500
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14,6486
En Düşük
12,7828
12:00666,99
En Yüksek
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|: -5,77%
|| -40,81
|Açılış
|: 666,99
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|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler12:00
|TETMT
|379,20
|8.226.853
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|7.852.375
|% 9,96
|
|PENTA
|359,50
|23.908.220
|% 9,94
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|POLTK
|609,60
|17.070.559
|% 8,22
|
|DZGYO
|2,34
|42.023.795
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|42.907.986
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.452.036
|% -9,93
|
|MMCAS
|3,15
|315.085
|% -5,41
|
|GARAN
|11,94
|1.707.440.052
|% 0,51
|
|SISE
|13,30
|1.049.023.200
|% 0,15
|
|EREGL
|25,74
|958.501.807
|% 1,18
|
|KRDMD
|9,20
|767.097.020
|% -1,08
|
|TUPRS
|146,00
|717.744.267
|% -2,47
|
|YKBNK
|3,54
|522.241.060
|% 1,72
|
|GARAN
|11,94
|1.707.440.052
|% 0,51
|
|KRDMD
|9,20
|767.097.020
|% -1,08
|
|DOHOL
|2,79
|228.233.397
|% 0,36
|
|SISE
|13,30
|1.049.023.200
|% 0,15
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5815
|11,6005
|% -4,84
|
|Euro
|13,1174
|13,1527
|% -4,97
|
|Sterlin
|15,3167
|15,3935
|% -5,77
|
|Frank
|12,4107
|12,4855
|% -6,11
|
|Riyal
|3,0478
|3,0631
|% -5,92
|
|12:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,85
|
|Altın Gr.
|668
|668
|-40,12
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,85
|22,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|-0,50
|
|B. Petrol
|74,94
|74,94
|-0,34
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