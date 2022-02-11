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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

11.02.2022 17:15
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021, 05.01.2022, 03.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, 3 Şubat 2022 tarihli açıklamamızda yer alan ve şirketimiz pay sahibi IMTIS Holdings S.a.r.l. ("MTIS" tarafından gönderilen ihbarnameye ilişkin olarak bugün bir araya gelerek aşağıdaki kararları almıştır.
IMTIS'in Turkcell Genel Kurulunun en geç 30 Nisan 2022 tarihinde yapılmasına ilişkin taleplerine yönelik olarak, Şirket finansal sonuçlarının açıklanacağı 17 Şubat 2022 tarihinden sonra tüm paydaşlarımızdan gelen talep, öneri ve tavsiyeler de göz önünde bulundurularak, Şirket iç düzenlemeleri de gözetilerek Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek tarih ve gündem ile Olağan Genel Kurul toplantı çağrısına ilişkin işlemlerin ve gerekli duyuruların yapılacağı İhbarname Eki Karar Taslağı 10'uncu madde ve alt maddelerinde yer alan yönetim kurulu üyelerinin görevden alınması ve yerlerine yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimine ilişkin taleplerine yönelik olarak, sermaye piyasası mevzuatı gerekleri yerine getirilmek suretiyle Sermaye Piyasası Kurulu onayı da alınarak aday gösterilen ve değiştirilmesi talep edilen üç bağımsız üye ve IMTIS'in de dahil olduğu şirketler topluluğu bünyesinde uzun süre yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmış olan Sn. Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in 15 Nisan 2021 tarihli Olağan Genel Kurul toplantısı sırasında IMTIS'in de olumlu oylarıyla 3 yıl süreyle görev yapmak üzere seçildiği, geçtiğimiz süreç içerisinde bu üyelerden bağımsız üye sıfatını haiz üç üyenin bağımsızlıklarına halel getirecek bir gelişme olmadığının görüldüğü, aynı şekilde Sn. Julian Michael Sir Julian Horn-Smith'in de yönetim kurulu üyeliği görevini sürdürmesine hukuki açıdan engel teşkil edecek bir durumun da söz konusu olmadığı, bu sebeplerle, haklı gerekçeler olmaksızın ilgili Yönetim Kurulu üyelerinin görev süreleri sona ermeden önce azlinin tazminat taleplerini tetikleyerek Şirketimiz paydaşlarının zararına yol açma riski olabileceği İhbarname Eki Karar Taslağı'nın 12.1 maddesinde atıfta bulunulan Şirketimizin 2021 hesap yılı içinde elde ettiği toplam dağıtılabilir net gelirlerinin %75'ine eşit bir tutarda nakit kar payının genel kurul tarihini müteakip 6 ay içinde dağıtılmasına ilişkin taleplerine yönelik olarak, Şirketimizin 2021 mali yılına ilişkin finansallarının halen hazırlanmakta olduğu ve 17 Şubat 2022 tarihinde kamuoyuna duyurulmasının planlandığı bu tarihten önce denetlenmesi ve onaylanması tamamlanmamış finansallara ilişkin olarak Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun kâr payı dağıtımı konusunda bir karar almasının sermaye piyasası mevzuatı uyarınca  hukuken mümkün olmadığı Şirketimizin esas sözleşmesi ve kâr dağıtım politikası çerçevesinde 17 Şubat 2022 sonrasında Şirketin finansal durumu (nakit ve döviz açık pozisyonu), makroekonomik ve finansal beklentiler (finansmana erişim ve maliyeti) ile birlikte tüm paydaşlarımızın talep ve çıkarları da göz önünde bulundurularak Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula kâr payı dağıtım önerisi yapılacağı, hissedarlar tarafından Genel Kurul esnasında Yönetim Kurulu kar payı teklifine alternatif önergelerin sunulmasının mümkün olduğu ve İhbarname Eki Karar Taslağı 9'uncu maddesinde yer alan Şirket tarafından yapılan bağış ve yardımların tutarı ve bu bağış ve yardımların yararlanıcıları hakkında her bir işlemin tek tek açıklanarak Genel Kurul'a bilgi verilmesine ilişkin taleplerine yönelik olarak, bir önceki yıl yapılan bağışlarla ilgili olarak pay sahiplerinin bilgilendirilmesinin sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde uygulanması zorunlu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nden olmakla her yıl gündemde yer aldığı ve bu çerçevede pay sahiplerine bilgi verilmesinin yanı sıra, Genel Kurul esnasında da pay sahiplerinin yasal düzenlemelere uygun olarak bilgi alma hakkını kullanabileceği,
hususlarını içerecek şekilde yukarıda yer alan mevzuat çerçevesinde taleplerinin reddini buna mukabil İhbarname Eki Karar Taslağı 3'üncü maddesinde yer alan Şirket esas sözleşme tadili tekliflerine ilişkin taleplerine yönelik olarak, Şirketin tabi olduğu mevzuat tahtında zorunlu değişiklikler olmadığı değerlendirilmekle birlikte, önerilen esas sözleşme değişikliklerinin geneli ile Şirketin tatbik ettiği kurumsal yönetim uygulamalarının paralellik gösterdiği dikkate alınarak, yapılacak ilk Olağan Genel Kurul'da pay sahiplerinin onayına sunulmak üzere esas sözleşme tadillerine ilişkin ayrıca bir karar alınarak ilgili yasal mercilere başvuruların yapılmasına dair karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001137


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