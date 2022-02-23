***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.02.2022 09:38
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.11.2021, 05.01.2022, 03.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
IMTIS Holdings S.a.r.l. tarafından Şirketimiz Yönetim Kuruluna 22 Şubat 2022 tarihli ekli "Genel Kurul Gündemine Madde Eklenmesi Talebine İlişkin İhbarname" ulaşmıştır. Şirketimiz Genel Kurul sürecinde tabi olduğu mevzuat ve düzenlemeler kapsamında ilgili bildirim ve açıklamaları yapacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003653
BIST
12:262.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 20,95
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.042
En Düşük
2.031
12:2613,8024
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0001
|Açılış
|: 13,8180
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8268
En Düşük
13,7030
12:2615,6620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0184
|Açılış
|: 15,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,6844
En Düşük
15,5259
12:26839,52
En Yüksek
|Değişim
|: -0,49%
|| -4,12
|Açılış
|: 839,52
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
844,22
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler12:26
|HUNER
|2,42
|8.517.096
|% 10,00
|
|YONGA
|27,38
|172.494
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.028.667
|% 9,95
|
|SNKRN
|28,06
|243.000
|% 9,95
|
|ISDMR
|22,40
|117.474.958
|% 9,91
|
|KLGYO
|1,03
|25.104.920
|% -57,08
|
|SERVE
|17,82
|53.816
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|525.551
|% -9,98
|
|EMNIS
|24,00
|2.400
|% -6,25
|
|ISBTR
|59.529,90
|238.120
|% -5,51
|
|EREGL
|30,58
|2.080.145.445
|% 7,68
|
|KRDMD
|12,01
|1.818.961.354
|% 3,89
|
|THYAO
|28,90
|942.770.186
|% 0,07
|
|SISE
|13,15
|322.747.075
|% 1,39
|
|GARAN
|11,73
|300.776.444
|% 0,34
|
|ODAS
|1,43
|227.007.383
|% 5,15
|
|KRDMD
|12,01
|1.818.961.354
|% 3,89
|
|EREGL
|30,58
|2.080.145.445
|% 7,68
|
|YKBNK
|3,99
|250.404.069
|% 0,00
|
|KARSN
|4,15
|244.414.269
|% 0,24
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7973
|13,8024
|% 0,00
|
|Euro
|15,6485
|15,6620
|% 0,12
|
|Sterlin
|18,7259
|18,8198
|% 0,17
|
|Frank
|14,9149
|15,0048
|% -0,01
|
|Riyal
|3,6669
|3,6853
|% -0,04
|
|12:26
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.891
|1.891
|-9,49
|
|Altın Gr.
|839
|840
|-4,12
|
|Cumhuriyet
|5.598
|5.683
|-52,00
|
|Tam
|5.571
|5.710
|-58,43
|
|Yarım
|2.693
|2.762
|-28,27
|
|Çeyrek
|1.350
|1.381
|-14,13
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,08
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,68
|10,69
|-0,04
|
|B. Petrol
|93,56
|93,56
|-0,29
|