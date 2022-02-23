***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.11.2021, 05.01.2022, 03.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarIMTIS Holdings S.a.r.l. tarafından Şirketimiz Yönetim Kuruluna 22 Şubat 2022 tarihli ekli "Genel Kurul Gündemine Madde Eklenmesi Talebine İlişkin İhbarname" ulaşmıştır. Şirketimiz Genel Kurul sürecinde tabi olduğu mevzuat ve düzenlemeler kapsamında ilgili bildirim ve açıklamaları yapacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003653BIST