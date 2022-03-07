***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin iş modeline uygun ve grubumuzun stratejik odak alanları ile sinerji yaratılabilecek girişimlere yatırım yapmak üzere Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) kurulması için Şirketimizle Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. (Re-Pie) arasında anlaşma sağlanmıştır. "Re-Pie Portföy Yönetimi A.Ş. Turkcell Yeni Teknolojiler Girişim Sermayesi Yatırım Fonu" için kurucu Re-Pie tarafından 7 Mart 2022 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuru yapılmıştır.Bu fon ile farklı sektörlerdeki büyüme potansiyeli yüksek, teknoloji odaklı girişimlere yatırım yapılarak, söz konusu şirketlerin büyüme hedeflerine ulaşması amaçlanmaktadır. Ayrıca, bu girişimlerle yaratılacak sinerji sayesinde Şirketimize stratejik ve finansal fayda sağlanması ve uzun vadeli değer yaratılması hedeflenmektedir.Fonun Yatırım Komitesi, 3 üyesi Turkcell temsilcilerinden olmak üzere toplam 6 üyeden oluşacaktır ve komite kararlarında Turkcell temsilcilerinin tümünün olumlu oyu belirleyici olacaktır. Komite üyeliğine Şirketimiz temsilcileri olarak Serkan Öztürk, Mehmet Akif Konar ve Ali Serdar Yağcı seçilmiştir.Fonun kuruluşuna dair görüşmelerin başlanmasına ilişkin bilgi, fon kuruluşunun henüz kesinlik kazanmadığı aşamada yatırımcıların yanıltılmasını önlemek amacıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği'nin 6'ncı maddesi kapsamında Yönetim Kurulu kararıyla ertelenmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1007728BIST