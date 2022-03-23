***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSon dönemdeki uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmeler kapsamında, 23 Mart'ta gerçekleştirilen Analist ve Yatırımcı Toplantısında kullanılan bilgilendirme sunumumuz ektedir. Sunum, Şirketimiz web sitesi https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/sunumlar adresinde de yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012390BIST