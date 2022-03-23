***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.03.2022 15:45
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Son dönemdeki uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmeler kapsamında, 23 Mart'ta gerçekleştirilen Analist ve Yatırımcı Toplantısında kullanılan bilgilendirme sunumumuz ektedir. Sunum, Şirketimiz web sitesi https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/sunumlar adresinde de yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012390
BIST
15:472.172
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -16,40
|Açılış
|: 2.195
|
|Önceki Kapanış
|: 2.189
|
2.204
En Düşük
2.170
15:4714,8497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0274
|Açılış
|: 14,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8280
|
14,8497
En Düşük
14,7784
15:4716,3343
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0248
|Açılış
|: 16,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3600
|
16,3846
En Düşük
16,2858
15:47920,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,20
|Açılış
|: 920,32
|
|Önceki Kapanış
|: 916,12
|
923,20
En Düşük
912,76
BIST En Aktif Hisseler15:47
|ENSRI
|16,94
|36.157.019
|% 10,00
|
|NETAS
|17,93
|23.673.963
|% 10,00
|
|GZNMI
|38,34
|34.574.197
|% 9,98
|
|KUTPO
|46,56
|104.006.428
|% 9,97
|
|TETMT
|284,90
|35.950.619
|% 9,53
|
|PKENT
|258,20
|65.540.247
|% -9,97
|
|DOHOL
|3,36
|878.976.980
|% -7,69
|
|MAALT
|267,00
|67.319.449
|% -7,26
|
|SERVE
|13,68
|1.169.266
|% -7,25
|
|AYCES
|68,00
|7.693.236
|% -6,14
|
|GARAN
|12,11
|2.859.198.030
|% 1,51
|
|THYAO
|28,34
|1.651.905.634
|% -0,63
|
|KRDMD
|15,19
|1.189.778.216
|% -0,46
|
|HEKTS
|18,30
|1.020.415.488
|% 5,60
|
|EREGL
|33,30
|981.337.593
|% -1,48
|
|DOHOL
|3,36
|878.976.980
|% -7,69
|
|GARAN
|12,11
|2.859.198.030
|% 1,51
|
|YKBNK
|4,04
|562.471.077
|% -1,46
|
|EKGYO
|2,35
|320.925.147
|% 0,43
|
|ODAS
|1,61
|211.234.406
|% -2,42
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8461
|14,8497
|% 0,18
|
|Euro
|16,3227
|16,3343
|% -0,15
|
|Sterlin
|19,5227
|19,6206
|% -0,43
|
|Frank
|15,8268
|15,9222
|% -0,04
|
|Riyal
|3,9457
|3,9655
|% 0,11
|
|15:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|6,18
|
|Altın Gr.
|919
|919
|3,33
|
|Cumhuriyet
|6.091
|6.199
|36,00
|
|Tam
|6.067
|6.218
|35,34
|
|Yarım
|2.932
|3.008
|17,10
|
|Çeyrek
|1.471
|1.504
|8,54
|
|Gümüş.Ons
|24,94
|24,97
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|0,08
|
|B. Petrol
|119
|119
|3,80
|
Seans Raporu
15:47
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16:02SANFM
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 31.54 lira fiyatla işlem gören hissede 404, 539 adet işlem
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16:01XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -23, 21 kaybederek (% -0.95 ) 2, 420
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16:01
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi DOHOL, GARAN, EKGYO
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16:01XU100
Endeks 2, 173 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 72 altında . İşlem hacmi 23, 159.00 milyon TL de
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16:01EMKEL
Yüzde -4.29 oranında düşüşle 2.68 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 876, 611 adet işlem