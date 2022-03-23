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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.03.2022 15:45
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Son dönemdeki uluslararası siyasi ve ekonomik gelişmeler kapsamında, 23 Mart'ta gerçekleştirilen Analist ve Yatırımcı Toplantısında kullanılan bilgilendirme sunumumuz ektedir. Sunum, Şirketimiz web sitesi https://www.turkcell.com.tr/tr/hakkimizda/yatirimci-iliskileri/sunumlar adresinde de yer almaktadır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1012390


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Tam 6.067 6.218 35,34  
Yarım 2.932 3.008 17,10  
Çeyrek 1.471 1.504 8,54  
Gümüş.Ons 24,94 24,97 0,17  
Gümüş Gr. 11,89 11,90 0,08  
B. Petrol 119 119 3,80  
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