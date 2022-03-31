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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

31.03.2022 20:30
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.07.2016, 30.01.2017, 24.03.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 27 Temmuz 2016, 30 Ocak 2017 ve 24 Mart 2020 tarihli toplantılarında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016, 25 Temmuz 2016 ve 23 Mart 2020 tarihlerinde yaptığı duyurular çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş.'de ve New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depo Sertifikalarımız (ADR) da dahil olmak üzere Şirket payları ve Şirket bonolarının geri alımında kullanılmak üzere azami fon tutarının 450.000.000 TL olmasına karar vermişti.
Şirketimiz Yönetim Kurulu bu defa, son dönemde global politik ve makroekonomik gelişmeler kaynaklı olarak piyasalarda yaşanan oynaklıktan yatırımcılarımızın korunması ve sermaye piyasalarında işlem gören varlıklarımızın gösterge değerlerinin desteklenmesi amacı ile azami fon tutarının 750.000.000 TL'ye artırılmasına karar vermiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014796


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