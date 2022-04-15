***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 00:08
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ABD Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca hazırlanan ve Securities and Exchange Commission'a ("SEC") sunulan yıllık faaliyet raporu 20-F web sitemizde https://www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results adresinde yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1020989
BIST
18:052.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 14,98
|Açılış
|: 2.481
|
|Önceki Kapanış
|: 2.460
|
2.485
En Düşük
2.462
18:0514,6017
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0020
|Açılış
|: 14,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6030
|
14,6193
En Düşük
14,5879
18:0515,8568
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0054
|Açılış
|: 15,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
15,8579
En Düşük
15,8147
18:05926,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,48
|Açılış
|: 926,62
|
|Önceki Kapanış
|: 927,11
|
927,75
En Düşük
925,92
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ASUZU
|89,10
|68.899.928
|% 10,00
|
|IHAAS
|15,40
|14.203.462
|% 10,00
|
|ESCAR
|34,00
|95.536.222
|% 9,96
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|MMCAS
|3,87
|2.028.921
|% 9,94
|
|ISGYO
|12,04
|9.566.201
|% -9,95
|
|ISKUR
|1.050.000,00
|2.100.494
|% -9,61
|
|KENT
|195,00
|2.457.808
|% -9,13
|
|GZNMI
|31,34
|15.847.950
|% -8,90
|
|YYAPI
|1,09
|34.474.558
|% -8,40
|
|THYAO
|37,36
|5.018.563.505
|% 1,03
|
|GARAN
|13,70
|3.256.889.182
|% 0,44
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|AKBNK
|9,24
|2.151.318.653
|% 2,78
|
|SISE
|17,35
|1.909.043.869
|% -0,06
|
|EKGYO
|2,98
|2.561.522.194
|% 9,96
|
|TSKB
|1,85
|848.865.560
|% 9,47
|
|ODAS
|2,31
|875.580.487
|% 1,32
|
|YKBNK
|5,14
|1.716.039.805
|% 2,19
|
|DOHOL
|3,85
|1.077.532.418
|% 0,79
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5957
|14,6017
|% -0,01
|
|Euro
|15,7924
|15,8568
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,0344
|19,1298
|% -0,08
|
|Frank
|15,4395
|15,5325
|% 0,01
|
|Riyal
|3,8817
|3,9012
|% -0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.973
|1.974
|-0,33
|
|Altın Gr.
|927
|927
|-0,03
|
|Cumhuriyet
|6.132
|6.225
|-9,00
|
|Tam
|6.108
|6.260
|-6,46
|
|Yarım
|2.952
|3.028
|-3,12
|
|Çeyrek
|1.481
|1.514
|-1,56
|
|Gümüş.Ons
|25,63
|25,67
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|12,04
|12,06
|-0,00
|
|B. Petrol
|111
|111
|-0,08
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TSKB
Yüzde 8.88 oranında artışla 1.84 lira fiyatla işlem gören hissede 414, 128, 617 adet işlem
-
17:58PSGYO
Yüzde 4.19 oranında artışla 15.18 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 831, 080 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 2, 471 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 45 üstünde . İşlem hacmi 41, 413.00 milyon TL de
-
17:57KATMR
Yüzde 5.15 oranında artışla 1.43 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 981, 895 adet işlem
-
17:56GOZDE
Yüzde 4.56 oranında artışla 10.08 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 535, 885 adet işlem