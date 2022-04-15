***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.04.2022 09:35
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 14 Nisan 2022 tarihinde, 2.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 95,875 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 1.918.778 ABD Doları'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1021003
BIST
18:052.494
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.475
|
|Önceki Kapanış
|: 2.494
|
2.497
En Düşük
2.472
18:0514,6213
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,0110
|Açılış
|: 14,6155
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6100
|
14,6477
En Düşük
14,6093
18:0515,8040
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0224
|Açılış
|: 15,8100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7950
|
15,8472
En Düşük
15,7828
18:05932,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 3,74
|Açılış
|: 932,92
|
|Önceki Kapanış
|: 929,18
|
935,62
En Düşük
926,83
BIST En Aktif Hisseler18:05
|KENT
|214,50
|2.368.313
|% 10,00
|
|IHAAS
|16,94
|18.426.693
|% 10,00
|
|MZHLD
|40,14
|23.127.870
|% 9,97
|
|OYYAT
|54,10
|169.353.802
|% 9,96
|
|SUMAS
|87,25
|1.167.248
|% 9,96
|
|ERSU
|4,90
|63.295.345
|% -7,55
|
|OYLUM
|2,32
|8.805.993
|% -4,92
|
|PKART
|17,47
|14.277.882
|% -4,01
|
|ISSEN
|18,32
|30.630.175
|% -3,38
|
|AKENR
|1,72
|21.408.053
|% -3,37
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|THYAO
|37,74
|2.409.835.557
|% 1,02
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|HEKTS
|22,28
|1.327.061.479
|% -3,30
|
|EKGYO
|2,94
|1.702.502.215
|% -1,34
|
|TSKB
|1,88
|589.234.657
|% 1,62
|
|YKBNK
|5,19
|1.377.685.992
|% 0,97
|
|ODAS
|2,32
|605.393.512
|% 0,43
|
|GARAN
|13,90
|2.590.037.105
|% 1,46
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6194
|14,6236
|% -0,06
|
|Euro
|15,7764
|15,8025
|% -0,15
|
|Sterlin
|18,9924
|19,0876
|% -0,33
|
|Frank
|15,4257
|15,5186
|% -0,17
|
|Riyal
|3,8868
|3,9063
|% -0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.985
|1.985
|10,21
|
|Altın Gr.
|933
|933
|3,54
|
|Cumhuriyet
|6.148
|6.241
|2,00
|
|Tam
|6.119
|6.272
|11,83
|
|Yarım
|2.958
|3.034
|5,72
|
|Çeyrek
|1.483
|1.517
|2,86
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,85
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,14
|12,16
|0,07
|
|B. Petrol
|113
|113
|1,15
|