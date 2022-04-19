***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.04.2022 18:17
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 19 Nisan 2022 tarihinde, 4.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 95,820 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 3.836.633 ABD Doları'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022151
BIST
18:052.526
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 6,69
|Açılış
|: 2.526
|
|Önceki Kapanış
|: 2.519
|
2.536
En Düşük
2.502
18:0514,6696
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0017
|Açılış
|: 14,6820
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6730
|
14,6794
En Düşük
14,6564
18:0515,9360
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0041
|Açılış
|: 15,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
15,9458
En Düşük
15,9103
18:05922,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,39
|Açılış
|: 922,99
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
922,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ALCAR
|333,40
|118.602.323
|% 10,00
|
|MANAS
|27,38
|83.459.400
|% 9,96
|
|DAGI
|3,54
|50.885.072
|% 9,94
|
|DAGHL
|21,20
|10.616.766
|% 9,90
|
|NATEN
|69,15
|317.799.266
|% 9,67
|
|EDATA
|16,20
|57.910.558
|% -10,00
|
|AKFGY
|2,75
|99.718.473
|% -9,84
|
|AVGYO
|3,12
|25.966.708
|% -9,83
|
|MMCAS
|3,31
|896.095
|% -8,31
|
|PEGYO
|1,34
|57.960.614
|% -8,22
|
|THYAO
|38,86
|4.112.014.497
|% 0,26
|
|SISE
|18,16
|2.852.756.357
|% 1,06
|
|GARAN
|14,19
|2.602.326.670
|% 0,07
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|ODAS
|2,61
|1.206.489.327
|% 3,16
|
|YKBNK
|5,31
|1.958.029.172
|% 1,72
|
|EKGYO
|2,91
|969.782.621
|% 0,34
|
|TSKB
|2,00
|464.017.152
|% 0,00
|
|PETKM
|10,76
|2.052.064.039
|% 4,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6682
|14,6696
|% -0,01
|
|Euro
|15,9056
|15,9360
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,1057
|19,2015
|% -0,05
|
|Frank
|15,4008
|15,4936
|% -0,03
|
|Riyal
|3,9000
|3,9196
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,10
|
|Altın Gr.
|923
|924
|0,70
|
|Cumhuriyet
|6.106
|6.199
|-43,00
|
|Tam
|6.078
|6.229
|-39,05
|
|Yarım
|2.938
|3.013
|-18,89
|
|Çeyrek
|1.473
|1.507
|-9,44
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,23
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,88
|11,90
|0,01
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,00
|