***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi19.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 21 Nisan 2022 tarihinde, 1.500.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 95,800 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 1.439.396 ABD Doları'dır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022796BIST