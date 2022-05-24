***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.05.2022 08:32
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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İlgili Fonl,270 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 1.858.178 ABD Doları'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031927
BIST
11:052.389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 13,70
|Açılış
|: 2.387
|
|Önceki Kapanış
|: 2.375
|
2.395
En Düşük
2.386
11:0516,3483
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 0,2725
|Açılış
|: 16,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8100
|
16,3483
En Düşük
16,0430
11:0517,4581
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,1615
|Açılış
|: 17,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8200
|
17,4581
En Düşük
17,2406
11:05973,04
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,80
|Açılış
|: 973,04
|
|Önceki Kapanış
|: 966,24
|
975,26
En Düşük
961,64
BIST En Aktif Hisseler11:03
|ARCLK
|74,40
|522.485.583
|% 9,98
|
|LIDFA
|8,29
|5.866.576
|% 9,95
|
|KSTUR
|233,90
|97.069
|% 9,81
|
|GZNMI
|31,32
|20.583.608
|% 8,37
|
|KGYO
|5,13
|11.062.085
|% 7,77
|
|OYAYO
|7,53
|3.126.502
|% -5,87
|
|DOGUB
|4,49
|12.043.500
|% -5,47
|
|SELVA
|8,98
|5.861.788
|% -4,47
|
|SEYKM
|7,37
|13.538.962
|% -4,16
|
|DIRIT
|2,84
|2.840
|% -3,73
|
|GARAN
|14,78
|591.012.020
|% -0,19
|
|THYAO
|42,18
|572.215.365
|% 0,05
|
|ARCLK
|74,40
|522.485.583
|% 9,98
|
|ASELS
|23,62
|453.560.407
|% 2,43
|
|KCHOL
|39,24
|410.444.625
|% 1,92
|
|EKGYO
|2,56
|128.188.759
|% 0,00
|
|GARAN
|14,78
|591.012.020
|% -0,19
|
|YKBNK
|4,37
|145.043.394
|% -0,23
|
|DOHOL
|3,66
|114.492.976
|% 0,83
|
|SKBNK
|1,26
|37.747.585
|% 0,00
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3286
|16,3382
|% 1,63
|
|Euro
|17,4298
|17,4503
|% 0,89
|
|Sterlin
|20,3888
|20,4911
|% 1,34
|
|Frank
|16,8825
|16,9842
|% 1,14
|
|Riyal
|4,3316
|4,3533
|% 1,23
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.858
|-9,09
|
|Altın Gr.
|973
|973
|6,69
|
|Cumhuriyet
|6.410
|6.507
|133,00
|
|Tam
|6.379
|6.540
|133,74
|
|Yarım
|3.083
|3.164
|64,69
|
|Çeyrek
|1.546
|1.582
|32,35
|
|Gümüş.Ons
|21,90
|21,93
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|0,04
|
|B. Petrol
|112
|112
|0,91
|