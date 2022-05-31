***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
31.05.2022 20:26
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Aşağıdaki açıklamamız, U.S. Securities and Exchange Commission'a ("SEC") yapılan açıklamanın Türkiye Sermaye Piyasası Kurulu'nun Özel Durumlar Tebliği (II-15.1) Madde 24/7 kapsamında Borsa İstanbul'a bildirilmesi amacıyla yapılmaktadır.
SEC, ABD'de halka açık şirketlere, üretim süreçlerinde ihtilaflı madenlerin* ("conflict minerals") kullanımı ve bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevre ülkeleri olup olmadığına ilişkin açıklama yapma yükümlülüğü getirmektedir. Bu sebeple, ABD'de de halka açık bir şirket olan Turkcell tarafından 2021 yılı için ihtilaflı madenler açıklaması hazırlanmıştır.
Turkcell, bu madenlerin kullanımını ve kaynağına ilişkin yaptığı araştırma ve üretici firmalardan gelen cevaplar çerçevesinde, bu madenlerin kaynağının Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve çevresindeki ülkeler olduğuna dair bir bulguya rastlamamıştır. SEC'ye sunulan ilgili açıklamamız web sitemizde www.turkcell.com.tr/en/aboutus/investor-relations/quarterly-results adresinde yer almaktadır.
* kasiterit, kolumbit - tantalit, altın, volframit ve türevleri olan kalay, tantal, tungsten ve altın.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1033718
BIST
18:052.569
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 21,67
|Açılış
|: 2.554
|
|Önceki Kapanış
|: 2.547
|
2.586
En Düşük
2.554
18:0516,3887
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0067
|Açılış
|: 16,4600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,4050
|
16,4574
En Düşük
16,3733
18:0517,5287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -0,0930
|Açılış
|: 17,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5300
|
17,7060
En Düşük
17,4603
18:05973,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,46
|Açılış
|: 973,85
|
|Önceki Kapanış
|: 969,39
|
977,60
En Düşük
963,95
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PENTA
|496,60
|84.161.064
|% 9,99
|
|ULUUN
|15,65
|235.881.343
|% 9,98
|
|OZRDN
|12,91
|2.388.752
|% 9,97
|
|MZHLD
|80,55
|18.433.378
|% 9,97
|
|AKSEN
|23,22
|454.906.969
|% 9,94
|
|PSGYO
|12,96
|258.114.809
|% -10,00
|
|AVGYO
|2,80
|34.542.474
|% -9,97
|
|LIDFA
|7,83
|4.839.797
|% -9,90
|
|MEPET
|3,25
|26.582.091
|% -7,41
|
|METRO
|1,11
|78.393.213
|% -6,72
|
|THYAO
|49,26
|4.048.819.484
|% -1,28
|
|SASA
|37,72
|2.083.099.472
|% 3,40
|
|GARAN
|15,03
|1.989.229.957
|% 3,30
|
|KRDMD
|15,10
|1.906.897.413
|% 2,72
|
|SISE
|20,96
|1.791.933.272
|% -0,10
|
|EKGYO
|2,81
|1.129.349.072
|% -2,09
|
|YKBNK
|4,74
|1.439.034.910
|% 2,82
|
|DOHOL
|4,00
|1.177.574.461
|% -0,25
|
|KARSN
|7,27
|1.455.506.722
|% 4,01
|
|AKBNK
|8,46
|1.598.640.236
|% 1,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3862
|16,3887
|% -0,04
|
|Euro
|17,4970
|17,5287
|% -0,53
|
|Sterlin
|20,4112
|20,5136
|% -0,99
|
|Frank
|16,9579
|17,0600
|% -0,41
|
|Riyal
|4,3563
|4,3782
|% -0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|11,46
|
|Altın Gr.
|974
|974
|4,87
|
|Cumhuriyet
|6.491
|6.589
|14,00
|
|Tam
|6.457
|6.620
|17,66
|
|Yarım
|3.121
|3.202
|8,55
|
|Çeyrek
|1.565
|1.601
|4,27
|
|Gümüş.Ons
|21,88
|21,90
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,52
|11,54
|0,16
|
|B. Petrol
|116
|116
|0,74
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AKSEN
Yüzde 8.62 oranında artışla 22.94 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 691, 557 adet işlem
-
17:58PETUN
Yüzde 4.52 oranında artışla 23.60 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 127, 201 adet işlem
-
17:57TIRE
Yüzde 6.24 oranında artışla 20.08 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 054, 334 adet işlem
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, EKGYO, PGSUS
-
17:56
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler HEKTS, SASA, KOZAL