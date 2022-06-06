***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.06.2022 19:40
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 6 Haziran 2022 tarihinde, toplam 1.300.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'ları alınmış olup, işlemler ortalama 91,596 ABD Doları fiyatından gerçekleşmiştir. İşlemlerin toplam tutarı 1.201.755 ABD Doları'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035003
BIST
18:052.648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,07
|Açılış
|: 2.651
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.656
En Düşük
2.620
18:0516,7627
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 0,1893
|Açılış
|: 16,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,5950
|
16,7789
En Düşük
16,5644
18:0518,0250
En Yüksek
|Değişim
|: 1,60%
|| 0,2835
|Açılış
|: 17,9250
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0273
En Düşük
17,7366
18:05999,11
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 18,35
|Açılış
|: 999,11
|
|Önceki Kapanış
|: 980,76
|
999,88
En Düşük
980,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|MARTI
|1,36
|55.920.665
|% 36,00
|
|QUAGR
|29,70
|123.489.732
|% 10,00
|
|INTEM
|62,70
|23.586.106
|% 10,00
|
|MZHLD
|87,85
|12.397.435
|% 9,95
|
|FONET
|11,06
|33.995.099
|% 9,94
|
|TOASO
|73,35
|1.686.000.731
|% -6,86
|
|UFUK
|42,46
|753.416
|% -5,18
|
|KAPLM
|59,65
|4.128.448
|% -4,86
|
|RODRG
|16,14
|2.719.260
|% -4,50
|
|DOKTA
|25,10
|2.691.378
|% -4,42
|
|THYAO
|48,46
|6.685.660.060
|% 1,25
|
|SISE
|23,08
|3.043.998.577
|% 5,48
|
|SASA
|43,48
|2.777.611.434
|% -1,81
|
|SAHOL
|21,18
|2.099.253.223
|% 1,15
|
|GARAN
|15,65
|1.887.928.317
|% -3,04
|
|ODAS
|3,00
|1.149.333.242
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,84
|906.017.585
|% -1,05
|
|DOHOL
|4,25
|1.150.540.545
|% 1,43
|
|YKBNK
|4,88
|1.243.643.040
|% -2,01
|
|KARSN
|7,28
|1.508.279.129
|% 0,41
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7197
|16,7627
|% 1,14
|
|Euro
|17,9781
|18,0250
|% 1,60
|
|Sterlin
|21,0340
|21,1394
|% 1,67
|
|Frank
|17,1609
|17,2643
|% 1,00
|
|Riyal
|4,4532
|4,4755
|% 1,16
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.854
|1.854
|12,91
|
|Altın Gr.
|999
|999
|18,14
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,25
|22,27
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|11,98
|12,00
|0,23
|
|B. Petrol
|121
|121
|1,73
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59MARTI
Yüzde 38.00 oranında artışla 1.38 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 514, 233 adet işlem
-
17:58QUAGR
Yüzde 10.00 oranında artışla 29.70 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 211, 767 adet işlem
-
17:57PEGYO
Yüzde 4.58 oranında artışla 1.37 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 777, 443 adet işlem
-
17:56ORGE
Yüzde 5.35 oranında artışla 8.27 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 159, 928 adet işlem
-
17:55XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 53 kaybederek (% -0.09 ) 2, 940