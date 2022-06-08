***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
08.06.2022 09:44
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 31 Mart 2022 ve öncesi tarihli ilgili geri alım kararları kapsamında, 7 Haziran 2022 tarihinde, bu tarihte yapılan ve duyurulan alıma ek olarak, 1.000.000 ABD Doları nominal değerde XS1298711729 ISIN kodlu Şirketimiz Eurobond'unun 91,000 ABD Doları fiyattan alımı gerçekleştirilmiştir. İşlemin toplam tutarı 918.625 ABD Doları'dır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035633
BIST
13:132.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -3,08
|Açılış
|: 2.546
|
|Önceki Kapanış
|: 2.540
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2.575
En Düşük
2.532
13:1317,2326
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
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|Açılış
|: 17,2400
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|Önceki Kapanış
|: 17,2050
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En Düşük
17,0843
13:1318,5807
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1869
|Açılış
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|Önceki Kapanış
|: 18,4400
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13:131.024,57
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|Açılış
|: 1.024,57
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|Önceki Kapanış
|: 1.020,74
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1.025,87
En Düşük
1.018,03
BIST En Aktif Hisseler13:13
|EUREN
|19,65
|36.324.558
|% 9,96
|
|FONET
|12,83
|35.933.308
|% 7,91
|
|INVES
|36,10
|26.214.484
|% 7,76
|
|MAGEN
|13,25
|61.227.711
|% 7,20
|
|RYSAS
|8,78
|39.918.882
|% 6,81
|
|TSGYO
|6,75
|50.831.122
|% -10,00
|
|ULUUN
|20,08
|35.070.889
|% -9,96
|
|DAGHL
|26,44
|1.216.822
|% -9,95
|
|KRSTL
|6,83
|2.080.398
|% -9,89
|
|OYYAT
|70,80
|66.616.942
|% -7,45
|
|THYAO
|46,76
|3.065.541.266
|% 0,09
|
|SISE
|22,22
|1.533.806.768
|% 1,65
|
|SASA
|43,84
|993.035.792
|% 2,38
|
|SAHOL
|19,76
|961.410.805
|% -0,50
|
|TOASO
|65,05
|743.257.004
|% -1,51
|
|EKGYO
|2,65
|291.222.847
|% -1,12
|
|SEGYO
|1,18
|128.971.873
|% -6,35
|
|ODAS
|2,94
|289.659.312
|% 2,44
|
|DOHOL
|4,03
|349.458.770
|% 1,51
|
|TSKB
|2,33
|198.118.631
|% 1,75
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2211
|17,2326
|% 0,62
|
|Euro
|18,5295
|18,5807
|% 1,02
|
|Sterlin
|21,5121
|21,6200
|% 0,49
|
|Frank
|17,5496
|17,6553
|% 0,67
|
|Riyal
|4,5771
|4,6001
|% 0,55
|
|13:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-3,78
|
|Altın Gr.
|1.024
|1.024
|3,19
|
|Cumhuriyet
|6.812
|6.915
|-3,00
|
|Tam
|6.779
|6.950
|-7,78
|
|Yarım
|3.276
|3.362
|-3,76
|
|Çeyrek
|1.643
|1.681
|-1,88
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|12,16
|12,17
|0,03
|
|B. Petrol
|123
|123
|-0,34
|