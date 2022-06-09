***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulu üyelerimizden, Sn. Hüseyin Aydın yönetim kurulu üyeliğinden, Sn. Nail Olpak ise bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden bugün itibarıyla istifaen ayrılmışlardır. Şirketimiz Yönetim Kurulu, Sn. Hüseyin Aydın'ın istifasıyla boşalan üyeliğe, Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca Sn. Nail Olpak'ın yönetim kurulu üyesi olarak atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036593BIST