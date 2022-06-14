***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.06.2022 21:54
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
09.06.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, 9 Haziran 2022 tarihli açıklama çerçevesinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu görüşü alınarak, Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Sn. Serdar Çetin'in atanmasına karar vermiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037312
BIST
17:592.509
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -1,23
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
17:5917,2401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0245
|Açılış
|: 17,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2779
En Düşük
17,2351
17:5918,0117
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0026
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,0183
En Düşük
17,9765
17:591.005,05
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -4,19
|Açılış
|: 1.004,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.002,18
BIST En Aktif Hisseler17:59
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|MEGAP
|6,49
|54.787.782
|% 10,00
|
|IDEAS
|19,69
|15.765.834
|% 10,00
|
|MZHLD
|96,25
|4.306.873
|% 10,00
|
|RAYSG
|11,77
|3.435.261
|% 10,00
|
|ISGYO
|12,87
|222.735.039
|% -9,94
|
|TSGYO
|4,94
|5.764.214
|% -9,85
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|ULUUN
|18,30
|101.865.519
|% -6,78
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|THYAO
|46,86
|4.598.744.608
|% -0,30
|
|SASA
|44,56
|2.418.479.679
|% 4,55
|
|EREGL
|30,42
|2.400.496.199
|% -2,31
|
|SISE
|21,94
|2.185.662.587
|% -0,99
|
|KRDMD
|13,03
|1.211.573.612
|% -0,91
|
|EKGYO
|2,58
|525.947.284
|% -0,39
|
|TSKB
|2,20
|399.353.853
|% -7,17
|
|YKBNK
|4,62
|806.220.440
|% -2,33
|
|MOBTL
|1,76
|282.306.336
|% -5,88
|
|ODAS
|2,85
|378.871.512
|% 1,06
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2634
|17,2651
|% 0,00
|
|Euro
|17,9637
|18,0102
|% 0,01
|
|Sterlin
|20,6475
|20,7511
|% -1,06
|
|Frank
|17,1704
|17,2739
|% -0,37
|
|Riyal
|4,5877
|4,6108
|% 0,07
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.809
|-0,05
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-5,01
|
|Cumhuriyet
|6.715
|6.816
|-34,00
|
|Tam
|6.667
|6.783
|-35,00
|
|Yarım
|3.273
|3.318
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.639
|1.658
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|11,67
|11,69
|-0,02
|
|B. Petrol
|121
|121
|-1,30
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:58MOBTL
Yüzde -6.42 oranında düşüşle 1.75 lira fiyatla işlem gören hissede 151, 247, 622 adet işlem
-
17:57KUYAS
Yüzde -3.85 oranında düşüşle 6.25 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 606, 664 adet işlem
-
17:56YGGYO
Yüzde -35.25 oranında düşüşle 18.61 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 196 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 2, 505 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 2 altında . İşlem hacmi 29, 993.00 milyon TL de
-
17:55ISGYO
Yüzde -9.94 oranında düşüşle 12.87 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 740, 653 adet işlem