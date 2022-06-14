***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi09.06.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 9 Haziran 2022 tarihli açıklama çerçevesinde boşalan bağımsız yönetim kurulu üyeliğine, Sermaye Piyasası Kurulu görüşü alınarak, Şirket esas sözleşmesinin 9. maddesi kapsamında ve Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca, Sn. Serdar Çetin'in atanmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037312BIST