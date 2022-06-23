***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
23.06.2022 19:29
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (güncel ünvanı Demirören Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.) tarafından, rekabet mevzuatına aykırılık iddiasıyla, toplam 110,5 milyon TL tutarındaki maddi tazminatın, 3 katına kadar takdir olunacak bir tazminat ve faiziyle birlikte tahsili talebiyle Şirketimiz aleyhine Haziran 2012'de bir dava açılmıştı. Bu davanın 22 Haziran 2022 tarihli duruşmasında mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 71,9 milyon TL tutarındaki zararın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 3 katı oranında takdiri ile birlikte hesaplanan toplam 215,6 milyon TL olarak, dava tarihinden itibaren hesaplanacak reeskont faiziyle birlikte davacıya ödenmesine kalan kısım için ise davanın reddine karar vermiştir. Gerekçeli karar henüz Şirketimize tebliğ edilmemiş ve bu karar hakkında kanun yolları henüz tüketilmemiştir. Gerekçeli kararın tebliğinin akabinde, bariz hukuka aykırılıklar ihtiva eden bu ilk derece mahkemesi kararı hakkında Şirketimizce üst mahkemeye ve gerekli tüm kanun yollarına başvurulacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039010
BIST
18:052.554
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 10,87
|Açılış
|: 2.555
|
|Önceki Kapanış
|: 2.543
|
2.571
En Düşük
2.525
18:0516,7681
En Yüksek
|Değişim
|: -3,37%
|| -0,5844
|Açılış
|: 17,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3800
|
17,3807
En Düşük
16,4914
18:0517,7412
En Yüksek
|Değişim
|: -2,94%
|| -0,5367
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3712
En Düşük
17,3982
18:05985,64
En Yüksek
|Değişim
|: -2,97%
|| -30,17
|Açılış
|: 985,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.015,81
|
1.023,08
En Düşük
968,40
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BASCM
|3,52
|877.400
|% 10,00
|
|ECZYT
|52,80
|106.283.262
|% 10,00
|
|BRSAN
|34,36
|93.804.188
|% 9,99
|
|MAKIM
|15,56
|74.989.625
|% 9,96
|
|SANEL
|7,20
|5.424.035
|% 9,92
|
|MZHLD
|89,10
|17.931.567
|% -10,00
|
|UFUK
|71,40
|3.578.136
|% -9,96
|
|DIRIT
|2,66
|64.082
|% -4,32
|
|BAYRK
|6,75
|19.385.089
|% -4,26
|
|IMASM
|55,40
|9.242.313
|% -3,99
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|ASELS
|24,56
|2.450.429.358
|% 5,41
|
|EREGL
|27,86
|2.079.623.364
|% 1,02
|
|SISE
|21,76
|1.862.857.242
|% 0,93
|
|KRDMD
|12,66
|1.316.123.204
|% 0,88
|
|ODAS
|3,20
|1.110.633.659
|% -1,23
|
|YKBNK
|4,76
|963.566.134
|% -1,65
|
|TSKB
|2,11
|309.428.920
|% -3,21
|
|EKGYO
|2,60
|354.992.947
|% 0,39
|
|THYAO
|50,25
|5.966.389.566
|% -0,59
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7743
|16,7759
|% -3,32
|
|Euro
|17,6638
|17,7486
|% -2,90
|
|Sterlin
|20,5540
|20,6571
|% -3,00
|
|Frank
|17,4580
|17,5632
|% -2,76
|
|Riyal
|4,4668
|4,4892
|% -3,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.827
|1.827
|4,48
|
|Altın Gr.
|987
|988
|-28,21
|
|Cumhuriyet
|6.782
|6.885
|-62,00
|
|Tam
|6.530
|6.770
|-92,00
|
|Yarım
|3.206
|3.311
|-45,00
|
|Çeyrek
|1.606
|1.655
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|11,43
|11,45
|-0,24
|
|B. Petrol
|113
|113
|2,92
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59TURGG
Yüzde 4.57 oranında artışla 217.50 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 688 adet işlem
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 68 artarak (% 0.43 ) 2, 282
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, ECZYT, MAKIM, BASCM
-
17:58
YAYLA, BRYAT, ITTFH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:58
UFUK, CRFSA, TBORG değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında