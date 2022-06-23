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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

23.06.2022 19:29
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Doğan Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık Ödeme Aracılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş. (güncel ünvanı Demirören Dağıtım Satış Pazarlama Matbaacılık ve Tahsilat Sistemleri A.Ş.) tarafından, rekabet mevzuatına aykırılık iddiasıyla, toplam 110,5 milyon TL tutarındaki maddi tazminatın, 3 katına kadar takdir olunacak bir tazminat ve faiziyle birlikte tahsili talebiyle Şirketimiz aleyhine Haziran 2012'de bir dava açılmıştı. Bu davanın 22 Haziran 2022 tarihli duruşmasında mahkeme, davanın kısmen kabulü ile 71,9 milyon TL tutarındaki zararın, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun uyarınca 3 katı oranında takdiri ile birlikte hesaplanan toplam 215,6 milyon TL olarak, dava tarihinden itibaren hesaplanacak reeskont faiziyle birlikte davacıya ödenmesine kalan kısım için ise davanın reddine karar vermiştir. Gerekçeli karar henüz Şirketimize tebliğ edilmemiş ve bu karar hakkında kanun yolları henüz tüketilmemiştir. Gerekçeli kararın tebliğinin akabinde, bariz hukuka aykırılıklar ihtiva eden bu ilk derece mahkemesi kararı hakkında Şirketimizce üst mahkemeye ve gerekli tüm kanun yollarına başvurulacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039010


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Tam 6.530 6.770 -92,00  
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