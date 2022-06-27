***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.06.2022 09:11
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.06.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Superonline İletişim Hizmetleri A.Ş.'nin fon kullanıcısı olacağı, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi tarafından 1.000.000.000 TL'ye kadar nominal değerde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç(lar) Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039324
BIST
13:492.529
En Yüksek
|Değişim
|: -0,97%
|| -24,66
|Açılış
|: 2.539
|
|Önceki Kapanış
|: 2.554
|
2.540
En Düşük
2.483
13:4916,7258
En Yüksek
|Değişim
|: -0,94%
|| -0,1586
|Açılış
|: 16,7650
|
|Önceki Kapanış
|: 16,9500
|
16,8734
En Düşük
16,0773
13:4917,7093
En Yüksek
|Değişim
|: -0,66%
|| -0,1179
|Açılış
|: 17,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8650
|
17,8485
En Düşük
17,0117
13:49988,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -3,47
|Açılış
|: 988,63
|
|Önceki Kapanış
|: 992,10
|
992,30
En Düşük
949,14
BIST En Aktif Hisseler13:49
|SANEL
|7,92
|7.014.150
|% 10,00
|
|MAKIM
|17,11
|37.459.246
|% 9,96
|
|IHAAS
|29,14
|2.312.487
|% 9,96
|
|GENTS
|5,12
|34.318.451
|% 9,87
|
|BERA
|15,83
|252.583.356
|% 8,95
|
|SNKRN
|23,20
|1.941.144
|% -9,94
|
|BALAT
|12,05
|387.662
|% -7,31
|
|DOAS
|81,60
|44.607.223
|% -4,06
|
|GLBMD
|6,64
|3.715.083
|% -3,77
|
|BFREN
|1.137,50
|11.715.880
|% -3,72
|
|THYAO
|49,78
|2.763.415.246
|% -0,94
|
|SISE
|22,04
|1.160.291.075
|% 1,29
|
|EREGL
|27,82
|901.474.665
|% -0,14
|
|ASELS
|23,82
|689.528.381
|% -3,01
|
|SAHOL
|20,34
|566.474.082
|% -1,36
|
|ODAS
|3,17
|298.898.679
|% -0,94
|
|YKBNK
|4,66
|385.268.048
|% -2,10
|
|EKGYO
|2,55
|160.229.697
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,54
|513.715.185
|% -2,62
|
|THYAO
|49,78
|2.763.415.246
|% -0,94
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7104
|16,7258
|% -0,94
|
|Euro
|17,6851
|17,7093
|% -0,66
|
|Sterlin
|20,4810
|20,5837
|% -0,84
|
|Frank
|17,3866
|17,4914
|% -0,92
|
|Riyal
|4,4427
|4,4650
|% -0,96
|
|13:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.839
|1.839
|11,98
|
|Altın Gr.
|988
|988
|-4,23
|
|Cumhuriyet
|6.592
|6.691
|-33,00
|
|Tam
|6.573
|6.666
|-196,00
|
|Yarım
|3.227
|3.260
|-96,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.630
|-48,00
|
|Gümüş.Ons
|21,49
|21,52
|0,36
|
|Gümüş Gr.
|11,53
|11,55
|0,06
|
|B. Petrol
|109
|109
|0,30
|