***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.07.2016, 30.01.2017, 24.03.2020, 31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, 31 Mart 2022 tarihli toplantısında, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21 Temmuz 2016, 25 Temmuz 2016 ve 23 Mart 2020 tarihlerinde yaptığı duyurular çerçevesinde, Borsa İstanbul A.Ş.'de ve New York Borsası'nda (NYSE) işlem gören Amerikan Depo Sertifikalarımız (ADR) da dahil olmak üzere Şirket payları ve Şirket bonolarının geri alımında kullanılmak üzere azami fon tutarının 750.000.000 TL olmasına karar vermişti. Şirketimiz Yönetim Kurulu bu defa, ilgili azami fon tutarının 1.000.000.000 TL'ye artırılmasına karar vermiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056955BIST