***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2022 21:10
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.12.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turkcell Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından, sermaye piyasası mevzuatı çerçevesinde Türkiye'de yerleşik bir varlık kiralama şirketi aracılığıyla 1 milyar TL nominal tutarı geçmeyecek şekilde, Türk Lirası cinsinden, 12 aya kadar vadelerle, yurt içinde, bir veya birden fazla seferde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere yönetim sözleşmesine dayalı kira sertifikaları (sukuk) ihraç edilmesine karar vermiştir. İlgili ihraç Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayına tabidir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056956
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0824
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1345
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,3167
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0399
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2073
18:051.020,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 3,69
|Açılış
|: 1.020,23
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.758
|1.759
|-3,28
|
|Altın Gr.
|1.020
|1.021
|3,56
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.831
|6.941
|25,00
|
|Yarım
|3.328
|3.393
|12,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.696
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,50
|19,52
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,32
|11,34
|-0,10
|
|B. Petrol
|96,75
|96,75
|3,10
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
-
17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem