***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.08.2022 21:10
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin dijitalleşme yolculuğuna öncülük etmek ve dijitalleşme vizyonunu hayata geçirmek üzere "Dijital Dönüşüm" fonksiyonunun oluşturulmasına karar verilmiştir. Halihazırda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Serkan Öztürk, bu görevine ek olarak, Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056957
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0836
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1357
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,3041
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0273
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,1843
18:051.021,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 4,97
|Açılış
|: 1.021,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0444
|18,0836
|% 0,76
|
|Euro
|18,2033
|18,3041
|% 0,15
|
|Sterlin
|21,4966
|21,6044
|% -0,31
|
|Frank
|18,8130
|18,9263
|% 0,14
|
|Riyal
|4,7941
|4,8181
|% 0,57
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.760
|-2,11
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,97
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.830
|6.944
|28,00
|
|Yarım
|3.328
|3.395
|14,00
|
|Çeyrek
|1.669
|1.697
|7,00
|
|Gümüş.Ons
|19,55
|19,58
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|11,36
|11,38
|-0,06
|
|B. Petrol
|96,61
|96,61
|2,96
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59PNSUT
Yüzde 5.75 oranında artışla 36.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 296, 048 adet işlem
-
17:57XU100
Endeks 3, 028 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 61 üstünde . İşlem hacmi 81, 565.00 milyon TL de
-
17:57TURSG
Yüzde 4.94 oranında artışla 5.95 lira fiyatla işlem gören hissede 30, 456, 623 adet işlem
-
17:56AYGAZ
Yüzde 6.44 oranında artışla 40.32 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 247, 299 adet işlem
-
17:55ASUZU
Yüzde 4.68 oranında artışla 279.80 lira fiyatla işlem gören hissede 504, 371 adet işlem