***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin dijitalleşme yolculuğuna öncülük etmek ve dijitalleşme vizyonunu hayata geçirmek üzere "Dijital Dönüşüm" fonksiyonunun oluşturulmasına karar verilmiştir. Halihazırda Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcılığı görevini yürüten Serkan Öztürk, bu görevine ek olarak, Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcılığı görevini de üstlenecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056957BIST