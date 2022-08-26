***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
26.08.2022 08:30
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.05.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bağlı ortaklıklarımızdan Lifecell Ventures Coöperatief U.A. ("Lifecell Ventures")'nin, 1.753.397.665 EUR olan sermayesi, 9.938.163 EUR artırılarak 1.763.335.827 EUR'ya çıkarılmıştır. Sermaye artırımına ait yeni pay alma hakkımızın tamamı ödenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058473
BIST
18:053.146
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 9,33
|Açılış
|: 3.149
|
|Önceki Kapanış
|: 3.137
|
3.188
En Düşük
3.105
18:0518,1696
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,2115
En Düşük
18,0479
18:0518,1030
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0326
|Açılış
|: 18,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,1500
|
18,3571
En Düşük
18,0901
18:051.015,85
En Yüksek
|Değişim
|: -1,12%
|| -11,52
|Açılış
|: 1.015,68
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,37
|
1.029,31
En Düşük
1.012,76
BIST En Aktif Hisseler18:05
|VAKBN
|6,05
|943.113.321
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,42
|837.589
|% 10,00
|
|PRZMA
|4,29
|7.561.375
|% 10,00
|
|PETKM
|13,10
|3.328.563.207
|% 9,99
|
|DYOBY
|16,95
|86.625.835
|% 9,99
|
|PAMEL
|145,00
|52.021.727
|% -9,99
|
|SANFM
|14,72
|71.974.802
|% -9,97
|
|SILVR
|28,36
|5.110.523
|% -9,97
|
|MTRKS
|72,35
|89.148.324
|% -9,96
|
|DMSAS
|8,62
|12.525.566
|% -9,93
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|THYAO
|69,70
|6.573.729.990
|% -0,85
|
|GARAN
|25,00
|5.807.284.680
|% -2,95
|
|YKBNK
|7,00
|7.900.095.674
|% 6,71
|
|EKGYO
|3,96
|4.439.385.768
|% 3,13
|
|ISCTR
|7,73
|7.444.890.284
|% -1,40
|
|AKBNK
|11,98
|8.634.062.582
|% 0,00
|
|ALBRK
|2,59
|951.512.316
|% 1,17
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1595
|18,1696
|% 0,03
|
|Euro
|18,0911
|18,1030
|% -0,18
|
|Sterlin
|21,2686
|21,3753
|% -0,78
|
|Frank
|18,7439
|18,8569
|% -0,21
|
|Riyal
|4,8218
|4,8460
|% 0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.738
|-20,63
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|-11,70
|
|Cumhuriyet
|6.791
|6.894
|-29,00
|
|Tam
|6.787
|6.873
|-58,00
|
|Yarım
|3.307
|3.360
|-29,00
|
|Çeyrek
|1.659
|1.680
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|18,88
|18,92
|-0,34
|
|Gümüş Gr.
|11,03
|11,05
|-0,20
|
|B. Petrol
|101
|101
|1,51
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59GOLTS
Yüzde -4.59 oranında düşüşle 72.80 lira fiyatla işlem gören hissede 739, 728 adet işlem
-
17:58
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler THYAO, ISCTR, GARAN
-
17:58XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 9, 31 artarak (% 0.33 ) 2, 796
-
17:58
Tavandan işlem gören hisse senedleri : HKTM, PRZMA, BRMEN, DOGUB, VAKBN, DYOBY, COSMO, PETKM
-
17:58
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SANFM, DMSAS, KLNMA, SILVR, PAMEL