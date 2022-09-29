***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ("KKTC") yerleşik Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Şirketi ("Kıbrıs Telekom") tarafından, KKTC'de 6 Ekim 2022'de gerçekleşecek olan "IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılara İlişkin Yetkilendirme İhalesi"ne ("4G ve 5G ihalesi") katılım kararını almıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065817BIST