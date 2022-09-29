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***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

29.09.2022 09:17
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ("KKTC") yerleşik Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Şirketi ("Kıbrıs Telekom") tarafından, KKTC'de 6 Ekim 2022'de gerçekleşecek olan "IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılara İlişkin Yetkilendirme İhalesi"ne ("4G ve 5G ihalesi") katılım kararını almıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065817


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Yarım 3.223 3.283 -32,00  
Çeyrek 1.616 1.642 -15,00  
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Gümüş Gr. 11,08 11,10 -0,14  
B. Petrol 87,07 87,07 -0,98  
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