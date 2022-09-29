***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
29.09.2022 09:17
***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu, sermayesinin tamamına sahip olduğumuz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde ("KKTC") yerleşik Kıbrıs Mobile Telekomünikasyon Limited Şirketi ("Kıbrıs Telekom") tarafından, KKTC'de 6 Ekim 2022'de gerçekleşecek olan "IMT Hizmet ve Sayısı Sınırlandırılmış Bireysel Kullanım Hakları ile Kurulacak Altyapılara İlişkin Yetkilendirme İhalesi"ne ("4G ve 5G ihalesi") katılım kararını almıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1065817
BIST
18:053.198
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 3.258
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.284
En Düşük
3.198
18:0518,5431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0250
|Açılış
|: 18,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5880
|
18,5610
En Düşük
18,4992
18:0518,0205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0007
|Açılış
|: 17,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8600
|
18,1093
En Düşük
17,9273
18:05979,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -8,39
|Açılış
|: 979,14
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ACSEL
|47,72
|9.375.449
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|6.314.770
|% 0,00
|
|ADESE
|0,98
|79.418.861
|% 0,00
|
|AEFES
|42,68
|66.603.236
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,05
|174.469.741
|% 0,00
|
|ACSEL
|47,72
|9.375.449
|% 0,00
|
|ADEL
|32,16
|6.314.770
|% 0,00
|
|ADESE
|0,98
|79.418.861
|% 0,00
|
|AEFES
|42,68
|66.603.236
|% 0,00
|
|AKFGY
|3,05
|174.469.741
|% 0,00
|
|THYAO
|68,95
|3.064.928.669
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|SASA
|67,60
|2.672.227.963
|% 0,00
|
|GARAN
|19,25
|2.448.431.434
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% 0,00
|
|YKBNK
|7,06
|2.730.540.967
|% 0,00
|
|TSKB
|2,34
|754.610.195
|% 0,00
|
|SKBNK
|1,86
|467.098.516
|% 0,00
|
|ISCTR
|7,60
|1.717.837.764
|% 0,00
|
|AKBNK
|11,42
|2.282.954.558
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5388
|18,5411
|% 0,12
|
|Euro
|17,9751
|18,0154
|% -0,02
|
|Sterlin
|19,9099
|20,0097
|% -0,88
|
|Frank
|18,8085
|18,9219
|% -0,37
|
|Riyal
|4,9072
|4,9318
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.645
|1.645
|-14,96
|
|Altın Gr.
|979
|979
|-8,39
|
|Cumhuriyet
|6.632
|6.732
|60,00
|
|Tam
|6.624
|6.716
|-65,00
|
|Yarım
|3.223
|3.283
|-32,00
|
|Çeyrek
|1.616
|1.642
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,61
|18,64
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|11,08
|11,10
|-0,14
|
|B. Petrol
|87,07
|87,07
|-0,98
|