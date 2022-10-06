***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29 Eylül 2022 tarihli açıklamamız kapsamında, KKTC Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu tarafından yapılacak olan ihalenin Rekabet Kurulu'na yapılan itiraz nedeniyle, Rekabet Kurulu tarafından durdurulduğu Şirketimize bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068490BIST